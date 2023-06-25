الجازي: تطوير القدرات في الجهاز الحكومي متطلب أساسي لتحفيز الاقتصاد

عبدالله الربيحات

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عمان - أكد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء د. ابراهيم الجازي أمس، أن تطوير القدرات المؤسسية والفردية في الجهاز الحكومي، يعد من المتطلبات الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، ما يتطلب كفاءة الموظف وتميزه، ويستدعى سعي الجميع لترسيخ ثقافة مؤسسية محفزة للموظفين الموهوبين، ترتكز على الجدارة والفاعلية والكفاءة.جاء ذلك خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها الـ14 للعام 2022.وقال الجازي في الكلمة التي ألقاها بالإنابة عن الخصاونة، إن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير مفاهيم رؤية الدولة السياسية والاقتصادية والقطاع العام، تتحقق عبر برنامج متكامل للإصلاح والتحديث الإداريين، مشيرا إلى أن الحكومة اعتمدت خريطة طريق تحديث القطاع العام، لتنفيذها بشكل ممنهج وضمن أطر زمنية محددة وواضحة.من جهتها، قالت رئيس لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية، الوزيرة السابقة نسرين بركات، إن الارتقاء بأداء المورد البشري في الخدمة المدنية من أهم المحاور التي ركزت عليها خريطة طريق تحديث القطاع العام، التي أولتها الحكومة جل اهتمامها، إيمانا منها بأن العنصر البشري، هو المحرك الأساسي لتنفيذ برامج ومبادرات الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي.وأكدت أن الحاجة تستدعي اليوم، نموذج عمل إداري في دوائر ومؤسسات الدولة عبر تمكين الموظفين تولي مسؤولياتهم بكفاءة وفاعلية، وتقديم خدماتهم بجودة عالية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع التحديات والتغييرات المتسارعة على جميع الأصعدة، لاستشراف المستقبل والتخطيط له مسبقا.وأوضحت بركات، أن الجائزة، تأتي وفقا لمعايير الخدمة المدنية الحديثة وأولوياتها ومرتكزاتها، والاقتداء بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لافتة إلى أن جهد الفائزين بالجائزة انعكس على أدائهم وأداء زملائهم في العمل في تقديم خدماتهم للمواطنين، حيث لمست اللجنة تميزا واضحا خلال مختلف مراحل الاختيار.بدوره، قال رئيس الديوان سامح الناصر، إنه منذ إطلاق الجائزة عام 2007 وحتى تاريخه، أدخلت تعديلات تشريعية وإجرائية مهمة، على التعليمات والأسس الناظمة لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، لتجويد مخرجاتها، مشيرا إلى أنها تركز على الجانب السلوكي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتميز في الأداء الوظيفي.وحول الدورة الـ14 للجائزة، بين الناصر أنها شهدت ترشح 171 موظفا وموظفة، يمثلون 70 دائرة حكومية من أصل 97، فاز منهم 23 موظفا وموظفة في مختلف فئات الجائزة، ثلثهم تقريبا يعملون في فروع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظات.وأشار إلى أن تخصيص نسبة محددة من الترشيحات للموظفين العاملين بالفروع، كان من أهم التعديلات التي أدخلت على تعليمات الجائزة قبل 3 سنوات، نظرا لأهمية فروع الدوائر في خدمة المجتمعات المحلية، ودورها الحاسم في إنجاح التوجيهات الملكية في الانتقال نحو اللامركزية الإدارية.وأضاف أن 20 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، لم تشارك لأكثر من 5 دورات مضت، خلال الفترة (من الدورة الـ6 لعام 2013 إلى الدورة الـ14 للعام 2022)، ما يؤدي لحرمان موظفيها من التنافس على الجائزة مع زملائهم في الدوائر الأخرى والفوز بها وبما تمنحها من حوافز.وأكد الناصر وجود دوائر متميزة، فازت لأكثر من 10 دورات، منها المركز الوطني للبحوث الزراعية، وزارة التربية والتعليم، معربا عن أمله في أن تعمم هذه التجارب الرائدة في الدوائر الحكومية كافة، وأن تصل نسبة المشاركة فيها في الدورات المقبلة إلى 100 % من الدوائر الحكومية.وفاز في المراكز الأولى عن الفئة القيادية المهندسة شذى قديسات، من مؤسسة استثمار الموارد الوطنية، وعن فئة الإبداع والابتكار المهندسة ضحى الرحاحلة من المركز الوطني للأمن السيبراني، وعن الفئة الإشرافية الفئة الأولى د. ماجد الهواوشة من وزارة الزراعة، وعن الفئة التخصصية الفئة الأولى الصيدلانية يارا الحدادين من وزارة الصحة، والفئة الثانية ميسون طه من وزارة التربية والتعليم، وعن فئة المساندة مهند أبو خميس من مؤسسة التدريب المهني.