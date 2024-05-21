 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجامعة الأردنية: غدا الأربعاء سيكون التعليم عن بُعد

الجامعة الاردنية
الجامعة الاردنية

قررت الجامعة الأردنية أن تدريس يوم غد الأربعاء سيكون عن بعد عبر الإنترنت لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، حرصًا من إدارتها على استمرار توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسيّة، وضمان سير العملية التعليمية دون أي انقطاع.

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وجاء القرار بالتزامن مع انتهاء انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية التي أُجريت اليوم الثلاثاء، نظرًا للحاجة إلى إعادة تجهيز قاعاتها الدراسية، وإزالة الدعاية الانتخابية المنتشرة في أنحاء الحرم الجامعي، حفاظًا على جماليّته، ورغبةً في توفير بيئة مريحة ومشجعة على التعلم. -(بترا)

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