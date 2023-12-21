الجزازي: حملة على المدارس الخاصة لإلزام شمول عامليها بـ"الضمان"

هبة العيساوي

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عمان- قالت مديرة مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، د.سهاد الجزازي، إن المؤسسة حدثت أنظمتها الآلية لتتوافق مع الحملة التفتيشية على المدارس الخاصة والتي تغطي كافة المناطق الجغرافية.وأضافت الجزازي في تصريح لـ "الغد"، أنه استكمالا لحملة التفتيش الدوري على قطاع التعليم في المدارس الخاصة، تعمل المؤسسة على توجيه فروعها لغايات التفتيش الميداني تبعا للبيانات الموجودة لديها، والمصنفة لقطاع التعليم مع مراعاة خصوصية العملية التفتيشية ونشر الوعي التأميني للعاملين.وبينت، أنه انطلاقًا من دور المؤسسة بتكامل منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، تسعى لشمول أكبر عدد من العاملين تحت مظلتها، ما يوفر استقرارا نفسيا وماديا ووظيفيا.وأكدت استمرارية الحملة وما يصل من نتائج تعتبر تغذية راجعة، ويمكن الإفصاح عن النتائج بالتفصيل ووضوح مع بداية العام الدراسي، لافتة إلى أن هناك محاولات للربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم لغايات التدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية.وبينت أن عددا من المدارس الخاصة قامت بتسليم البيانات الخاصة بالموظفين ضمن جداول إكسل إلى مديرية التعليم الخاص.وأوضحت، أنه تم وضع ضوابط على البرنامج المتعلق بالحملة، أولها منع إيقافهم عن العمل أثناء العطلة الصيفية، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.وكانت الجزازي قد أكدت بأن هذه الحملة التفتيشية الواسعة، تستهدف المدارس الخاصة للتأكد من التزامهابشمول عامليها بالضمان.