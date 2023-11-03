"الجنائية الدولية".. هل تنحاز "الاعتبارات السياسية" للكيان العنصري؟

إيمان الفارس

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عمان- وسط تصاعد دموية المجازر البشرية البشعة التي يرتكبها الكيان المحتلّ على مرأى العالم أجمع بحق الغزيين، وأقبح صور جرائم الإبادة الجماعية، أبدى مختصون في القانون الدولي، مخاوفهم إزاء انعكاس "اعتبارات سياسية" على مسير محاكمة تلك الجرائم، عبر تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.وأشار السياسيون في تصريحات لـ"الغد"، الى أنه برغم صلاحية محكمة الجنائية الدولية "الأصيلة" في التحقيق بانتهاكات وجرائم الحرب الصهيونية في غزة، والتي يندى لها جبين الإنسانية، بدءا من الحصار واستهداف المدارس والمستشفيات، ومراكز الأمم المتحدة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وصولا للمجازر الجماعية حتى اللحظة، إلا أن الاعتبار السياسي، قد يلقي أحيانا بظلاله على هذه التحقيقات.ولم يعول مختصو القانون الدولي كثيرا على دور الزيارة التي أجراها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى معبر رفح، ورغبته بلقاء مدنيين بغزة أخيرا، والتي هدفت بشكل أساسي؛ للبدء بتحقيقات حول تلك الجرائم، والاطلاع على معيقات إمدادات الإغاثة لأهالي القطاع والتي تشكل جريمة، لافتين الى أن ذلك "لن يشكل أداة ردع من استكمال جرائم الحرب المحرمة التي ترتكبها القوات المحتلة".وفي هذا السياق، استبعد السياسي والوزير الأسبق طارق الحموري، أن يشكل وجود ممثلين عن "الجنائية الدولية" على معبر رفح، "أداة ردع عن ارتكاب جرائم حرب، ترتكبها القوات المحتلة"، مدللا بذلك على عدم استطاعة المظاهرات المستمرة والقوة الضاغطة للرأي العام في العالم، بالإضافة لقرارات الأمم المتحدة "من منع ارتكاب الجرائم المحرمة"، لا سيما ممثلي المحكمة.لكن الحموري أكد في الوقت ذاته، أهمية أن "تمارس المحكمة اختصاصها وفقا لأحكام المادة (5) من نظام روما الأساسي ضد الأشخاص المرتكبين لأشد الجرائم خطورة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية"، منوهاً بأن "المحكمة لا تمارس دورها على الدول، ولكن على الأشخاص، كالقادة السياسيين والعسكريين".واعتبر الحموري بأن المجازر المرتكبة بحق الغزّيين، تظهر ضلوع "السياسيين والعسكريين بممارسة أفعال، ترتقي الى مرتبة الجرائم البشعة وغير الإنسانية، والتي يحق للمحكمة معاقبتهم عليها".وأشار الى أنه وبرغم ما يجري على مرأى العالم أجمع، من جرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، "لم نر تحركا من دول العالم الأول، لوقفها؛ ما يؤشر لوجود ازدواجية بتطبيق القانون الدولي ومعايير حماية الإنسان وحقوقه".وأضاف الحموري، أن هذه القوانين الدولية "تطبق تارة بمنتهى الحزم ولإنصاف أناس، في حين يجري تجاهل تطبيقها على حساب أناسٍ آخرين، ويحرم هؤلاء من المطالبة بتطبيقها عليهم وحمايتهم بموجبها بالحزم ذاته وهذا ما يحدث مع أهالي غزة".وبين الحموري، أنه سندا لأحكام المادة (15) من نظام روما الأساسي، فإنه يحق لمكتب المدعي العام التابع لـ"الجنائية" من تلقاء نفسه، التحرك للتحقيق في مثل هذه الجرائم، في حال وصول معلومات إليه تتعلق بهذه الجرائم.كما أوضح، أنه يحق لمجلس الأمن إحالة أي حالة يرى فيها وجود جريمة، تدخل ضمن اختصاص "الجنائية الدولية" للمدعي العام في المحكمة المذكورة، سندا لأحكام الفقرة (ب) المادة (13) من نظام روما الأساسي.وأضاف، بأنه قد يتجدد التساؤل حول "قدرة المحكمة على محاسبة القادة والسياسيين الصهاينة، في ظل عدم مصادقة كيان الاحتلال على نظام روما الأساسي"، مبينا أن "عدم مصادقته على النظام، لا يمنع مكتب المدعي العام للمحكمة، من إجراء التحقيق بخصوص ارتكاب جرائم حرب على أراضي الدولة الفلسطينية التي قامت بالمصادقة على النظام، بحيث قررت المحكمة سابقاً، بأن لديها اختصاص مكاني وقضائي وجنائي على الأراضي الفلسطينية في حال ارتكبت جرائم عليها، لتشمل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة".من جانبه، أبدى عضو مجلس الأعيان السابق د. طلال الشرفات، مخاوفه إزاء احتمالية أن يلقي الاعتبار السياسي أحيانا، بظلاله على تحقيقات "الجنائية الدولية"، لا سيما وأن "كثيرا من كوادر وقضاة المحكمة، مرتبطون لحد كبير بدول مؤيدة للكيان"، مضيفا أنها في الوقت ذاته "مرحلة مهمة يفترض أن تمارس".وأكد أهمية المضي بالبدء بتحقيقات حيال جرائم الحرب في غزة، لا سيما وأنها "تكشف عن الوجه البشع لسياسة الاحتلال في غزة، وتؤشر على معايير مزدوجة للتعاطي مع القضايا الإنسانية، بالإضافة لحجم الإجرام الذي يمارسه بقتل أكثر من 3 آلاف طفل وألفي امرأة الى جانب مسنين ومرضى".وقال "هذه المعايير تعبر عن غياب العدالة والسلطة الأخلاقية لمجلس الأمن، وسط عدم إلزامية مشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق تصويت بأغلبية تجاوزت الـ120 دولة، اذ يعبر عن رأي عام يدين الأعمال العدائية".وأشار الشرفات لإمكانية "المحكمة الجنائية المباشرة بتحقيق في هذه الجرائم، ولكن الظروف السياسية قد تلقي بظلالها هنا أو هناك على مشهد التحقيق فيها".وأضاف أن زيارة مدعي المحكمة لمعبر رفح، تعبر عن زيارة استقصائية استكشافية لقراءة واقع معين، مبينا بأن المحكمة "تدرك تماما حجم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وهي جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وتعي تماما لأن كل ما يقوم به المحتل، مخالف للقانون الدولي الانساني ولميثاق روما".وأضاف إنها "في المقابل أيضا، تدرك بأن الكيان والولايات المتحدة، لم توقعا على ميثاق روما، وبالتالي لم تعترفا بصلاحية المحكمة"، و"لكن يمكن القول إن الدول التي وقعت على ميثاق روما وفقا للقانون الدولي، ملزمة باعتقال المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة إذا دخلوا أراضيها، وملزمة بالقبض عليهم حتى لو كانوا من دول غير موقعة على الاتفاقية".وبما أن قواعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني لا تسقط بالتقادم، وتبقى قائمة إلى ما لا نهاية، وأكد أستاذ القانون الدولي د. عمر العكور، ضرورة الضغط لاستخدام الأداة القانونية المرتبطة بالاعتماد على شهادات توثيق مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، للانتهاكات والجرائم الدموية العدوانية اليومية بحق الغزيين، عبر زيارته لمعبر رفح، كونها الوسيلة القانونية الأكثر إمكانية للتحقق ومحاسبة الإجرام المرتكب من الناحية الواقعية، وبالتالي إمكانية محاسبتهم، وإن طال الوقت.وقال العكور "يستطيع المدعي العام، وبناء على التقارير أو الشكاوى الواردة إليه من منظمات دولية أو وطنية، المباشرة بالتحقيقات، وبالتالي من الممكن أن نتجاوز فكرة الدولة العظمى أو الراعي الأساسي للكيان".وأضاف العكور، أنه فيما "لم نعد نسمع بتطبيق للقانون الدولي الإنساني في ظل انتهاكه الشديد من الكيان وعدم مساءلته، لا يمكن إنكار أن هذا الجانب صحيح ولا ينقصه جواب"، متسائلا "لكن على الجانب الآخر ما هو البديل؟ هل البديل؛ الاستسلام لفكرة عدم محاسبة هذا الكيان الغاصب؟".واستعرض أستاذ القانون الدولي، الخيارات الأخرى التي يمكن عبرها أن تحاسب "الجنائية الدولية" هؤلاء "المجرمين الذين لا يرون إلّا ولا ذمة، على مجازرهم الدموية التي ترتكب بحق شعب أعزل في القطاع، اذ جاءت المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة، وبينت الطرق التي تستطيع فيها القيام بإجراءات المحاسبة".وتابع أنها بداية قد تتم عبر طرف (دولة) تتقدم بشكوى وتحريك دعوى، مبينا أن هذه الحالة متحققة في فلسطين، إذ أنها انضمت للمحكمة، وهي دولة واقعة تحت الاحتلال، وبناء عليه تستطيع التقدم بشكوى.أما الحالة الثانية، فهي عن طريق "الإحالة عبر مجلس الأمن، لكن هذا الخيار يجب أن يجري بقرار موضوعي، بمعنى أن الدول الخمس دائمة العضوية لها الحق باستعمال النقض أو الفيتو"، معتبرا بأن هذا القرار "لن يصدر بوجود الداعم الرئيس والراعي لهذا الكيان الغاصب.. إذن من الناحية القانونية، ممكن عن طريق مجلس الأمن، ولكن من الناحية الواقعية والسياسية؛ أجد أن ذلك أقرب للمستحيل".ودان العكور ما يرتكبه الاحتلال من جرائم باعتبارها "انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات جسيمة لقواعد هذا القانون"، مشيرا الى أن "المشهد الدموي الذي نراه يوميا، دليل وشاهد على دموية وعدوانية هذا الكيان وارتكابه للمجازر والمآسي اليومية بحق الأطفال والمدنيين".وأوضح، أن "صور ذلك تتجلى بشكل، كأنما يقوم الكيان الغاصب والمحتل فيه، بقراءة قواعد هذا القانون وينتهكها واحدة تلو الأخرى، من قطع للمياه والدواء والمساعدات الإنسانية اللازمة لعيش البشر، وآخرها مجزرتا مخيم جباليا والفالوجة، وتحت أطنان من المتفجرات والأسلحة الحارقة".وأضاف إن "الكيان ارتكب انتهاكات تقع ضمن تصنيف جريمتين أساسيتين حتى اللحظة، وهما: الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب".وتتعالى التحذيرات والنداءات الأممية المعنية بالأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يوميا، لتطبيق هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، في وقت بات يشهد فيه القطاع انهيارا للمنظومة الصحية الإنسانية والمستشفيات؛ نتيجة عزله وعدم السماح بمرور أي دعم إنساني أو صحي، فيما لا يتوانى حتى اللحظة بارتكاب المجازر الجماعية البشعة، وآخرها مجزرتان خلال أقل من 24 ساعة، ناهيك عن مجزرة قصف مستشفى المعمداني، والقصف اليومي المكثف الذي يستهدف محيطات المستشفيات، والمدارس والأحياء السكنية للمدنيين.ونصت المــادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز (يوليو) العام 1998، على أن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، على أنه للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: الإبادة الجماعية، ضد الإنسانية، الحرب، وجريمة العدوان.