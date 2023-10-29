الجيش: رصاصة واحدة لم يتم نقلها إلى الجيش الإسرائيلي من الأردن

قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، الأحد، إن رصاصة واحدة لم يتم نقلها إلى الجيش الإسرائيلي من الأردن، وأنه لا يوجد لدينا قواعد أمريكية بل هناك طواقم تعمل إلى جانب قواتنا المسلحة في إطار تبادل الخبرات، مؤكدا أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة.

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وأضاف الحياري في مقابلة له عبر التلفزيون الأردني أن المستشفى الميداني الأردني في غزة مستمر في تقديم خدماته رغم انقطاع الاتصالات.

وأكد الحياري أن الطائرات المسيرة أصبحت تهديد على كافة واجهاتنا لنقل المخدرات، وقد طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة.

وبين الحياري أن المستشفى الميداني الأردني في غزة مستمر في تقديم خدماته رغم انقطاع الاتصالات والظروف التي يعيشها الأهل في قطاع غزة تعيش بها طواقم المستشفى الميداني الأردني.

وتابع الحياري: “سلاح الجو الملكي وضع كافة إمكانياته لتسيير جسر جوي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لجمع الجهود ونقل المساعدات والمواد الإغاثية الطبية والعلاجية عبر طائراتنا.”

وأكد أنه ولغاية الآن تحقق إرسال طائرتين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم بتجهيز مليون وجبة جاهزة لأهالي غزة الذين فقدوا منازلهم، وهذه الوجبات صالحة لفترات طويلة وذات قيمة غذائية عالية.

