الجيش يمضي في مواجهات الشمال.. والمتعاونون مع "ميليشيات الموت" تحت الملاحقة

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان- تتفاقم الفوضى الأمنية في مناطق بالجنوب السوري، وترتفع حدة مخاطرها في ظل تنامي أعمال تهريب الاسلحة والمخدرات، وارتكاب عمليات تسلل عبر الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، بدعم من مليشيات تابعة لجهات إقليمية، وسط عدم سيطرة وغياب كامل لقوات النظام السوري في المناطق الحدودية للجنوب السوري.مراقبون رأوا أن عمليات التهريب التي تنفذها مجموعات ميليشيوية تابعة لجهات إقليمية، امست حاليا تجارة ضخمة جدا، تدر عشرات مليارات الدولارات على هذه الميليشيات، وعبرها أيضا تدعم دولا، مؤكدين أن تلك العمليات لن تتراجع بسهولة، إلا بتصد حازم ورادع لها ولمن يقف خلفها.وقالوا في تصريحات مفصلة لـ"الغد"، من الواضح بأن الحملة الأردنية الأمنية في ظل ما يجري على الحدود الشمالية الشرقية، ستشمل الداخل المحلي، وملاحقة المتعاونين مع شبكات التهريب الخارجية، ومن يحمون مرور مهرباتها، بقوة السلاح، لتفويت الفرصة على تلك المجموعات الميليشيوية، من التشبيك مع تجار السلاح والعناصر المتطرفة الساعين لإثارة الفوضى والبلبلة في المملكة والإقليم، مؤكدين أن البيئة التي تنشأ فيها تجارة السلاح والمخدرات، من الطبيعي ان تكون بيئة فوضوية، وتعمل وفق اجندات خاصة بجهات إقليمية.وفي هذا الاطار، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.خالد الشنيكات، ان تجارة المخدرات، تجارة ضخمة، تدر مئات الملايين من الدولارات، وتقف وراءها منظمات اجرامية وارهابية، وبعض الدول، في مسعى منها للاستفادة من هذه التجارة، كما يكون لها اهداف سياسية تتطلع لتحقيقها، باثارة الفوضى وبث القلاقل لإحداث عدم استقرار، يتيح لها إيجاد موطئ قدم لها في البلد المستهدف، وبالتالي ايجاد حضور لها في هذا البلد، والعصف بحالة استقراره، وخلق قوى ظلامية وارهابية منظمة، تستهدف الانسان وتدمر الدول.وأضاف الشنيكات، أن الطريقة الاسلم لمواجهة هذه الجماعات وشبكاتها، تتبلور بمعاقبة المتعاونين معها من الداخل، أولئك الذين يسعون لتدمير دولهم، لذا تتوجب مواجهتهم بأشد العقوبات، ومحاصرتهم باجراءات امنية وسياسية واقتصادية، تحرمهم من التحرك بحرية في اطار التضييق عليهم، وكذلك إعادة النظر بقانون المخدرات، عبر تشديد العقوبة على كل من يتاجر، أو يروج لهذه الآفة، التي يراد منها ضرب الاستقرار الأردني، بحيث تغلظ العقوبات لتصل الى الاعدام، حتى بقطع دابر المليشيات الخارجية وأذيالها الإجرامية في الداخل.وقال "لا بد من تنسيق الجهود الأردنية العربية والدولية، لتشكيل تحالف لمواجهة هذه الظاهرة، على اساس أمني استخباراتي اقتصادي، لدعم المجتمعات المتضررة من هذه الآفة، وخلق حاضنة شعبية تتعاون مع الجهات الأمنية ضد قوى الشر والظلام".من جهته، قال الخبير الامني العقيد المتقاعد د. بشير الدعجة، ان قواتنا المسلحة، بخاصة قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية، تمكنت الأسبوع الماضي من إحباط حوالي أربع عمليات تهريب مخدرات وأسلحة إلى الداخل الأردني عن طريق حدودنا الشمالية، وهذا ليس غريبا على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، التي تتمتع بالاحترافية العسكرية في التعامل مع هؤلاء المجرمين، الذين لديهم الأدوات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والفنية، القادرة على حماية حدودنا التي تبلغ 372 كلم تقريبا، من هؤلاء المهربين، الذين اعتقد بانهم ليسوا مهربين تقليديين كما عهدنا في سنوات سابقة، يقوموا بتهريب المخدرات فقط، بل هم يعملون في نطاق أبعد من ذلك، واهدافهم محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي، لكنهم حين مشاهدتهم للدوريات الأردنية الحدودية، يفرون إلى العمق السوري، مخلفين مخدراتهم وراءهم.وأضاف الدعجة، منذ عدة سنوات يستخدم هؤلاء المهربون الأسلحة في اشتباكاتهم مع القوات المسلحة الأردنية، وقد ارتقى عدد من ابناء جيشنا شهداء خلال الاشتباك معهم، لذا جاءت التعليمات بتغيير قواعد الاشتباك مع هذه المجموعات ذات الطبيعية المليشيوية المسلحة القادمة من الداخل السوري، والمدعومة من ايران والنظام السوري وحزب الله اللبناني.وقال إنهم محترفون عسكريا، ويمتلكون مهارات الاشتباك والانسحاب، الى جانب التكتيكات العسكرية خلال اشتباكاتهم مع قواتنا المسلحة، وبالتالي فقد أصبح واضحا للعيان بأن أهداف هؤلاء مؤخرا اختلفت، فتهريب المخدرات لديهم ثانوي، أما الهدف الرئيس من ورائه، فهو تهريب أسلحة أوتوماتيكية، وقنابل وصواريخ للداخل الأردني.وأضاف، هنا السؤال الذي يطرح نفسه، وهنا تكمن الخطورة، إلي أين تذهب هذه الأسلحة الأوتوماتيكية والصواريخ والقنابل والمعدات العسكرية؟ من سيستلمها في الداخل الأردني؟ والى أين تذهب؟ وهل ستبقى في الأردن؟ وهل تستخدمها خلايا إرهابية نائمة في بلدنا، وقال "اطلعت على بيان القوات المسلحة المتعلق بالعملية الاخيرة التي جرت وقائعها اول من أمس، واستوقفتني كلمة صواريخ، من هنا، اعتقد بأن هذا الامر خطر جدا، والمسألة لم تعد مقتصرة على تهريب المخدرات، بل أصبحت أكبر بكثير".وأضاف "بحسب خبرتي الأمنية، أعتقد بأن أجهزتنا الامنية والعسكرية ستشدد أجراءاتها في صد هذه الجماعات التخريبية، بخاصة وأنه قبض على عدد من عناصرهم، وسيدلوا بمعلومات قيمة وثمينة لأجهزتنا الأمنية وجيشنا، وستكون هنالك ملاحقة ومطاردة ودهم من أجهزتنا الأمنية، لعدد من خلاياهم النائمة، أو ممن في حالة تشبيك أو تواصل مع هؤلاء المسلحين لاستلام هذه الأسلحة".وقال الدعجة، نشد على يد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، باتخاذ اشد الاجراءات بحقهم وملاحقة المرتبطين بهم او لهم تواصل معهم لدينا أو في الخارج، فضلا عن التنسيق الإقليمي لملاحقة عناصرهم، لمنعهم من النيل من أمننا واستقرارنا وزعزعة مجتمعنا، لافتا الى انهم يستغلون ارتكاب مثل هذه الجرائم، في ظل الحرب الوحشية الصهيونية على غزة، وما يتبعها من توترات إقليمية تحيط بالأردن.عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، قال إن تهريب المخدرات مسألة إقليمية وجيوسياسية، تتجاوز العلاقات الأردنية- السورية، وتهم المنطقة برمتها، بخاصة دول الخليج العربي، اذ يعمل النظام السوري على إضفاء طابع عسكري على إنتاج المخدرات وتصديرها، والأهم من ذلك كله، أصبح أكثر اعتمادا على اقتصاد المخدرات، بعد أن أدت الحرب والعقوبات على دمشق، والأزمة المالية في لبنان، إلى تدمير الاقتصاد السوري تقريبا.وأضاف الغزو، أن ما سلف، يشير إلى أنه لا يمكن معالجة قضية المخدرات من دون مقاربة إقليمية، برغم أن التعاون الإقليمي، يبدو بعيد المنال حاليا، وما لم يتبلور رد إقليمي على تهريب المخدرات، ودرجة ما من التعاون من جانب النظام السوري، وإيجاد بدائل لدخل سورية من المخدرات، فإن الأردن سيظل يواجه سيلا ثابتا من المخدرات لأراضيه، أو العبور لأسواق الخليج، وبعبارة أخرى، فإن ضمان أمن الحدود الأردنية حاليا، يبدو أكثر الخيارات الواقعية المتاحة للأردن والفاعلين الإقليميين.واضاف أنه "لكسر عجلة وشبكة إنتاج وتجارة المخدرات ومحاولة تهريب الاسلحة من سورية الى أراضينا، لا بد من جهد منسق إقليمي ودولي، يستهدف مليشيات طهران وحزب الله، والفرقة الرابعة للنظام السوري، فهم الاطرف الرئيسة الذين يساعدون بإنتاج المخدرات والإشراف على تجارتها وتهريب الاسلحة".وقال الغزو، إن الأردن سعى طوال الفترة الماضية للتعامل مع مشكلة تجارة المخدرات وفق منطق إدارة المخاطر، فوضعها على قائمة المهددات الأمنية لحدوده مع سورية، التي تتضمن أيضا مشكلة المليشيات الإيرانية وقضايا أمن الحدود الأخرى، غير أن تطور الاتجار بهذه الآفة وتهريب الاسلحة كما ونوعا، دفع بالأردن لحرق المراحل والانتقال للاشتباك المباشر، والمبادرة بالهجوم على قواعد انطلاق عصابات التهريب التي تدر عليها تلك التجارة عشرات مليارات الدولارات، وتقدم دعما لها الى جانب دعم دولي مؤكدا ان تلك العمليات لن تتراجع بسهولة، إلا بتصد حازم ورادع لهذه المجموعات ومن يقف خلفها.