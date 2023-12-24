الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش ينفذ إنزالاً جوياً عشية عيد الميلاد لمحاصرين داخل كنيسة في غزة

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القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً عشية عيد الميلاد لمحاصرين داخل كنيسة في غزة

** الإنزال الجوي الأردني السابع لدعم الأهل في غزة تضمّن مساعدات إنسانية ومواد غذائية للمحاصرين داخل الكنيسة.
** القوات المسلحة: يعاني المحاصرون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية.
** القوات المسلحة: الإنزال الجوي رسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد.

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عمان-الغد- بتوجيهات ملكية سامية، نفّذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي مساء اليوم الأحد إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.
وبين مصدر عسكري مسؤول أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.
ويقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.
وأضاف المصدر أنه تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذاً آمناً للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد.
وكان جلالة الملك قد أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية يوم الأربعاء الماضي أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة.
وأكد المصدر بأن الأردن وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيستمر في دعم الأشقاء في غزة، وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، وبما يُخفف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف إنسانية صعبة.

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