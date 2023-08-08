الحرارة تتجاوز الـ 40 في عمان بدءا من السبت

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تتأثر بلاد الشام بما فيها الأردن بدءاً من السبت القادم و لِعدّة أيام بظاهرة القبّة الحرارية و التي يتسبب بها تمركز المرتفع العربي الموسمي فوق المنطقة، و مدعوماً ذلك بِمنخفض جوي حراري على السطح قادماً من الشرق و مرفقاً بكتل هوائية شديدة الحرارة، هذه العناصر الجوية ستعمل على سيادة أجواء حارة لأيام عديدة في المملكة بحسب موقع طقس العرب.ما هي ظاهرة القبة الحرارية؟هي ظاهرة دفع الهواء الساخن ليكون قريباً من سطح الأرض فتتسبب على منع ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية.فتؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس و ارتفاع الحرارة و الرطوبة معاً بشكل مُتزايد.و يأتي سيطرة هذه القبة الحرارية فوق المنطقة إلى توزيع الأنظمة الجوية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث من المُتوقع أن تندفع المنخفضات العلوية و المترافقة بالهواء الأقل حرارة نحو وسط أوروبا وصولاً لوسط البحر الأبيض المُتوسط، و يؤدي ذلك بالضرورة إلى اشتداد المرتفع الجوي العلوي فوق شمال الجزيرة العربية و بلاد الشام.تغيرات ملموسة على الأجواء مع سيطرة القبة الحرارية فوق الأردنارتفاع ملموس على درجات الحرارة بدءاً من السبت، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 8 درجات مئوية.يتحول الطقس إلى حار في كافة مناطق المملكة، بل و يكون شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة و العصر حيث تتجاوز درجات الحرارة حينها الـ 40 درجة مئوية في بعض المدن بما في ذلك أحياء العاصمة عمان.يكون الطقس شديد الحرارة في معظم أوقات النهار في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و تتجاوز درجات الحرارة في بعض من تلك المناطق في منتصف الأربعينيات.كما و يُتوقع أن يطرأ أيضاً ارتفاع كبير على درجات الحرارة بالمقارنة مع الليالي الحالية و يسود طقس حار نسبياً أثناء الليل مع درجات حرارة أعلى بكثير مما هو مُعتاد عليه في الليل.