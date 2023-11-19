الحرب النفسية.. دعاية الكيان تسقط عند بث أول "مثلث أحمر"

موفق كمال

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أجمع مختصون في الإعلام وعلم الاجتماع والدراسات الدفاعية، أن الحرب النفسية التي يمارسها الكيان الصهيوني بأشكالها كافة، غير مجدية في تثبيط عزائم الفلسطينيين ومناصريهم في مواجهة الحرب العدوانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وأن ما يلحق بالكيان من أضرار نفسية، لا يقارن بما يقع على الفلسطينيين من فبركاته الدعائية النفسية.وقالوا إن إعلام المقاومة الفلسطينية، بمصداقيته وعرضه للحقائق الموثقة، واستخدامه لرموز تحمل دلالاته تؤكد مصداقيته ومستلهمة من الرموز الوطنية للثقافة الفلسطينية المقاومة، كالمثلث الأحمر، تفوق على أساليب دعاية وإعلام الكيان، فما يقدمه المقاومون في أشرطتهم القصيرة والمكثفة لعملياتهم القتالية مبني على التوثيق، بينما الكيان يخضع مواده الدعائية كافة، لعمليات فلترة وتزييف، ويحشوها بالكذب والادعاءات الباطلة، وقلب الحقائق، كما فعلوا بالشريط الدعائي لحكاية مستشفى الشفاء في غزة، الذي ادعوا فيه وجود مقاومة في المستشفى، لكنهم قدموا صورا فيلمية، خالية من أي دليل فعلي لوجود ما ادعوه، وقد ثبت بعدها أن الشريط مفبرك، ومحشو بالأكاذيب، والتصورات الساذجة عن المقاومة، فبعد عشر دقائق من بثهم للشريط، حذفوا منه بعض المقاطع وموّهوا أخرى، لأنها تكشف عن كذبهم وزيف تلفيقهم وسطحيتهم الصارخة في هذا الأمر.عميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك د. أمجد القاضي، أكد أن الصراع العربي مع الكيان، وفي ظل ممارسة الأخير حربا نفسية على الفلسطينيين والعرب والعالم لخدمة مشروعه الصيهوني، محتشد بقلب للحقائق وإشاعات ساذجة يبثها في وسائل إعلامه، بل ويوظف لها عناصر من الإعلاميين والمؤثرين والسياسيين وحتى العاملين في السينما والتلفزيون، ليقولوا رواياته الهابطة، بينما تقدم المقاومة أخبارها وتصريحاتها ومعلوماتها موثقة، وبعيدا عن التزوير والكذب، فهي صاحبة رسالة وقضية، وهذا ما أكسبها مصداقية عالية عند الرأي العام الفلسطيني والعربي والمجتمع الدولي، ما جعلها أكثر تأثيرا في الشارع العربي والعالمي، وأصاب ماكنات الدعاية الإسرائيلية ومسانديها بالصدأ، لما تقدمه من معلومات كاذبة وسطحية، ولا تقارب الواقع من قريب أو بعيد، بل تعتمد على تزييف الحقائق والعبث بها، ولي عنق الحقائق.وأضاف القاضي، أن حركة المقاومة الإسلامية - كتائب الأقصى (حماس)، لا تمتلك مؤسسات إعلامية كبرى، او مساندة، فهي لا تبث الدعايات في نطاق ممنهج كما يفعل الكيان، ولكنها تقدم وثائق مصورة للوقائع، خالية من التأويل أو قلب الحقائق، لكن الكيان، يستخدم ماكينته الإعلامية، بل ويجند مؤسسات إعلامية عالمية لخدمة أجنداته، في مسعى منه إلى خلق تأثيرات نفسية على متلقي مواده الإعلامية، لضرب أي شكل من أشكال التضامن مع المقاومة الفلسطينية أو الفلسطينيين وقضاياهم.يستخدم العدو الصهيوني، وفق القاضي، ألوانا من الحرب النفسية في عدوانه القديم الجديد على الفلسطينيين، وبخاصة الأخير على قطاع غزة، ببث صور للمجازر التي يرتكبها في القطاع، وتظهر عمليات بطشه المروعة بقصف مساكن المدنيين، وقتل الأطفال ومحاصرة المستشفيات واحتلالها، وحرمانها من الأدوية والوقود، بهدف إيصال رسالة للفلسطينيين، يريد منها خدمة هدفه بترويعهم من أجل استسلامهم لدعواته لتهجيرهم خارج القطاع.كما يريد بصوره الوحشية، وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الغزيين أن يقول: هذا هو مصير من لا يخرج من غزة، وأن على الغزيين مغادرة أرضهم، كذلك فهو، يحاول تضخيم ما يبث من صور مروعة عن جرائمه، لإثارة الرعب والقلق في أنفس الغزيين، وإثباط عزيمتهم في التشبث بأرضهم، ومناصرتهم للمقاومة، وفق القاضي.وفي ظل الانتشار الواسع للحرب النفسية في الحرب العدوانية على غزة، أوضح، أن مواجهة هذه الحرب، يحتاج لإعادة تنظيم رؤية وأهداف الإعلام العربي من الزاوية التي تدحض أي أعمال دعائية للكيان، هدفها الترويج لأفكار وأهداف الصهيونية في المنطقة، وتبيان زيفها وكذبها.في المقابل، يرى القاضي أن "حماس" لديها أدوات ومفردات إعلامية متماسكة، تنقل رسائلها إلى الفلسطينيين والعرب والعالم ولأفراد الكيان، وتكشف وتفضح أكاذيبه، كما وتعرّيه أمام مجتمعه الذي فقد الثقة برواية جيشه ومؤسسته العسكرية وحكومته، بل بات جزءا كبيرا من أفراده، يقرأون كذب الاحتلال، عن طريق الحقائق التي تقدمها حماس.ويؤيده بذلك الخبير العسكري واللواء المتقاعد د. عبدالله الحسنات، الذي أكد أن مرتكزات الحرب النفسية التي يمارسها الكيان في عدوانه على غزة هو الإعلام وتجييشه، ومحاولات خلق تأثير في المجتمعات العربية والعالمية، تكسبه مواقف مؤيدة لعدوانه، بقتل المدنيين وضرب الأهداف المدنية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمساكن.وأشار الحسنات، إلى بث منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، تحض الفلسطينيين سواء في غزة او في الضفة الغربية على ترك بلادهم، موضحا بأن هذه المنشورات، من أشكال الحرب النفسية، بخاصة وان هناك عدة تصريحات لمسؤولين في الكيان، يخاطبون فيها أهالي غزة بأن قادتهم خارج البلاد، أي أنهم بعيدون عن الحصار وفي مأمن من القصف العسكري.وحذر الحسنات، من اختطاف كيان العدو لجثث شهداء مدنيين من مستشفى الشفاء، مرجحا استخدامهم في الحرب النفسية القائمة على الكذب والتأويل وقلب الحقائق، وأن يجري إلباسهم ملابس المقاومة، لإظهار بأنهم ضبطوا وجودا للمقاومة الفلسطينية في المستشفى، كذلك حتى يظهروا أمام الرأي العام الصهيوني بأنهم حققوا نصرا عسكريا، حتى لو كان مزيفا.وأشار الحسنات، إلى أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الكيان، تستخدم في الحرب النفسية، لافتا إلى تصريحات أحدهم، ردا على رفض الأردن توقيع "اتفاقية الماء مقابل الكهرباء"، موجها خطابه إلى الشعب الأردني "إذا بدكوا تعطشوا الأردنيين، الغوا الاتفاقية.. الماء مقابل الكهرباء".وبحسب الحسنات، فإن إعلام "حماس"، مبني على التوثيق، لذا كسب مصداقية عالية، وأسهم بكشف أكاذيب الكيان، في وقت فقد فيه الكيان جزءا كبيرا من مصداقيته، لعدم وجود توثيق لمعاركه العسكرية.وعن لثام الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، أوضح الحسنات بأن وجود اللثام على وجه أبو عبيدة، يجعل المتلقي يركز في الرسالة التي يبثها وفي مضمونها، مشيرا إلى أن أهمية اللثام، تكمن في إبعاد أي تأثيرات على الرسالة، من بينها تقاسيم وملامح وجه أبو عبيدة أثناء التصريحات، بالإضافة إلى ما تحمله من بعد أمني وعسكري.وأشار إلى أن الرسالة عبر الملثم أبو عبيدة، تجعل المتلقي يركز في المحتوى على حساب لغة الوجه والجسد التي تفسر الخطاب، وتحدد الحالة العامة لصاحبه.وأضاف أن الكيان، يحرف العبارات والحقائق مثل ما ادعاه من أن مستشفى الشفاء عبارة قاعدة لقيادة المقاومة، بمعنى أنه قاعدة عسكرية، وهذه مزاعم بقيت غير مثبتة حتى بعد أن تمكن من دخول المستشفى.الخبير في علم الاجتماع د. حسين الخزاعي، قال إن الحرب النفسية التي تمارس في الحرب على غزة، لها ميزتان، الأولى أن المعلومات والبيانات التي تدلي بها المقاومة في غزة واقعية وحقيقية ومثبتة بالأدلة والبراهين، وبالتالي أربكت أفراد الكيان وجنوده لما ألحقته بهم من تأثيرات نفسية، تبين عجز قوتهم في القضاء على المقاومة، وكذبها وافترائها في الحديث عن أنها حققت إنجازات ميدانية، ما يسهم بتحطيم معنويات قوتهم العسكرية ويهشم بنية مجتمعهم.وقال إن الكيان بفئاته كافة، لم يعودوا يثقون بمؤسساتهم الأمنية والعسكرية، بعيد معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، بخاصة بعد بث صور وفيديوهات لاقتحام المقاومة الفلسطينية، لمؤسسات عسكرية وأمنية للاحتلال، وأسر مئات من قواته، بينهم كبار الضباط، وتدمير معنويات المجتمع الدولي الذي يساند الكيان بقتل المدنيين والأبرياء، وبالتالي فهناك مخاوف من انتصار المقاومة الفلسطينية عسكريا، والتي أصبحت واقعيا منتصرة سياسيا واجتماعيا وعسكريا، كون قوات الكيان ما تزال تحارب أهل غزة وليس المقاومة.وحسب الخزاعي، فالحرب النفسية تؤثر على المتلقي بتحطيم معنوياته واستسلامه كما يحدث مع قوات الكيان يوميا، بإطلاقه لصفارات الإنذار في مناطقهم على نحو متواصل، ما يربك حياتهم الاجتماعية، ويدفعهم للهروب إلى الملاجئ، أو التخطيط لهجرتهم، بحثا عن حياة آمنة.وأشار إلى أن الإعلان اليومي عن انتصارات المقاومة، بحد ذاته حرب نفسية تواجه العدو بالصور والفيديوهات التي تبثها المقاومة، لتدمير دبابات الكيان أو قتل جنوده، أو أسرهم.وحسب الخزاعي فمجتمع الكيان، يعتبر أكثر هشاشة عندما يتأثر بالحرب النفسية، كون 80 % من 25 دولة، يحملون جنسيات غير جنسية كيانهم، بالإضافة إلى جنسية الكيان، في المقابل فأهالي غزة يمتلكون الصلابة والروح المعنوية العالية، والقدرة على الصمود، فهم يدركون خطورة هدف الاحتلال الساعي إلى تهجيرهم خارج القطاع، لكنهم مصرون على التمسك بالأرض حتى لو استشهدوا.وقال الخزاعي، إن الاحتلال لديه 141 مستوطنة، منها 51 محيطة بغلاف غزة، يعيش ساكنوها حالة رعب بعد طوفان الأقصى، وقد هاجروا من مستوطناتهم ولن يعودوا إليها، ونفسياتهم محطمة وهشة، ولم يعودوا يثقون بأكذوبة الأمن والاستقرار في كيانهم، ولا يصغون لرواية ما يزعمه جيشهم من أنه لا يقهر.