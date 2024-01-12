الحرب على غزة تفاقم توترات العالم وتحشر أميركا في تناقضاتها بدعم الكيان

زايد الدخيل

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عمان - أكثر من 100 يوم والحرب العدوانية للكيان الصهيوني مستمرة على قطاع غزة، ومع كل ساعة تستمر فيها، ترتفع حصيلة الضحايا الغزيين جراء قصف طائرات الكيان عليهم، ليتعدى عددهم الـ23 ألف شهيد، وعشرات آلاف المصابين والمفقودين، ولتتسع رقعة التوترات والتناقضات حول الحرب في الدول الغربية، بين من تدعو لوقف إطلاق نار فوري لها ومعارضين لأي مبادرة تدعو لوقفه.تناقضات أدت لزيادة حجم الانتقاد للكيان الصهيوني، وحربه الوحشية على غزة، ولغياب موقف حاسم لوقف الحرب من الحكومات الغربية، أو فرض هدن إنسانية، تؤدي الى وقفها.توترات إقليمية ودولية مختلفة، فرضتها هذه الحرب الإبادية، ما انعكس على خطابات وخطط الحكومات الغربية الداعمة للكيان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، ووضعتها قوى سياسية وشعبية محلية في خانة الشك مطالبة بمحاسبتها، على ما يرتكبه الاحتلال في غزة، من جرائم حرب بشعة، وتدمير لكل مرافق الحياة في القطاع.في هذا النطاق، يرى مراقبون أن موقف الرئيس الأميركي جو بايدن من الحرب على غزة، رغم إقرار ساسة أميركيين بارتكابات الكيان الإجرامية، ومحاولات الضغط عليه لحماية المدنيين الغزيين، قد يكبد مكانته الداخلية والخارجية ثمنا باهظا، بخاصة مع ارتفاع وتيرة رفض مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية لموقف بلادهم من هذه الحرب.الوزير الأسبق د.وائل عربيات، بين أنه منذ بدأت الحرب الهمجية على غزة، يتعرض الموقف الأميركي بسببها لانتقادات أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية شديدة وواسعة، تتهم أميركا بالتواطؤ مع الكيان لإطالة أمد الحرب، وانتهاج سياسة ازدواجية متناقضة، تعارض في جانب منها وقف الحرب، بينما تبدي الأسى والحزن في الجانب الآخر، من دون أن توقف مقتل آلاف الأبرياء الفلسطينيين.ورأى عربيات، أن هذا التناقض في الموقف الأميركي بلغ ذروته، بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.وأضاف “منذ بدء عدوان الكيان على غزة، يبدو الموقف الأميركي بشأن استمرار تلك الحرب متناقضا، فواشنطن تدعو لحماية المدنيين في جانب، لكنها في الوقت نفسه، تتماهى مع موقف الكيان الذي يؤكد دوما، ضرورة استمرار العمليات الحربية في غزة، رغم تزايد عدد الضحايا الأبرياء من الغزيين”.من جهته، يشير النائب السابق حابس الفايز، إلى علامات على تناقض الموقف الأميركي تجاه استمرار الحرب على غزة، ومنها ما تؤكده تقارير إعلامية، حول وصول مزيد من الذخائر والأسلحة الأميركية إلى جيش الكيان، لدعمه وتشجيعه على الاستمرار بحربه، الى جانب محاولات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الدبلوماسية، لمنع توسع الحرب ودخول أطراف إقليمية فيها، بينما يطلق يد الكيان ليواصل حربه المدمرة والهمجية في القطاع.وأضاف الفايز “من جهتها، تبرر واشنطن موقفها الرافض لإنهاء الحرب والعدوان على غزة بأنه لن يكون مفيدا، ويتوجب منح الوقت الكافي لتل أبيب لإنهاء مهمتها في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية- حماس، وهو الخطاب نفسه الذي تصدره حكومة الاحتلال. وترى الإدارة الأميركية فيه، نوعا من التماهي مع الخطاب الصهيوني، من أن انتهاء الحرب الآن قبل تحقيق الكيان أهدافه، سيؤدي لاستمرار وجود حماس، التي لن تنتهي وستظل مستمرة في مقاومة الكيان اليوم وغدا”.بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية د.هاني الكعيبر السرحان، إن الموقف الأميركي من الحرب الهمجية على القطاع، وما يصدر من تصريحات عن ايدن، وبلينكن، تبدو شكليا، أنها تحمل فى طياتها مؤشرات توحي بحدوث تغير نسبي فى الموقف الأميركي تجاه ما يجري، ولكن عندما يتعلق الأمر بواقع ما تقوم به الإدارة الأميركية من دعم عسكري واقتصادي وسياسي للحرب الوحشية على غزة، يتضح بما لا يدع مجالا لأى شك، بأن أميركا شريك أساسي في هذه الحرب الدامية.وقال السرحان، إن بلينكن في زيارته الأخيرة للمنطقة، جاء محملا بأهداف عديدة، لكن هل يمتلك أي أدوات لتنفيذها؟ الإجابة لدى الكيان، الذي يمتلك أجندة مناقضة لما تريده إدارة الرئيس جو بايدن.وأضاف “شرع بلينكن في رحلته المكثفة نيابة عن رئيسه بايدن، في محاولة الترويج لحل الدولتين، كما أعرب بايدن في مقاله بصحيفة “واشنطن بوست” في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن قبل تحقيق هذه الرؤية الرائعة التي ستجلب السلام العالمي، يتعين على بلينكن أن يمر عبر مسار من العقبات التي يبدو حاليا من المستحيل التغلب عليها. وأينما ذهب في المنطقة حتى الآن، فقد سمع رسالة تكاد تكون موحدة، وهي أن واشنطن، عليها الضغط على تل أبيب لحملها على وقف إطلاق النار في غزة، ليس وقفا مؤقتا لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بل وقف كامل للنار، على أن تبدأ بعدها مفاوضات سياسية، تنتهي بحل للقضية الفلسطينية حلا عادلا، يقوم على أساس سلام شامل”.ورأى السرحان، أن الموقف الدبلوماسي الأميركي يتسم بالتناقض، إذ في الوقت الذي تبدي فيه واشنطن أسفها لمقتل مدنيين في غزة، فإنها لا تضغط على الكيان بما يكفي لوقف الحرب، كما أن تصريحات بلينكن خلال جولاته في المنطقة، بخاصة في زياراته للكيان، تعكس انحيازا كاملا له، وهو ما يعد نوعا من توفير الغطاء السياسي للعمليات الحربية الصهيونية، بصرف النظر عما قد تسفر عنه من ضحايا غزة الأبرياء.