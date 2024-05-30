 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحسن: الاعتماد على التميز والابتكار في التعليم والصحة والزراعة

الامير الحسن بن طلال خلال تكريم الفائزين بـ"جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي"-(بترا)
الامير الحسن بن طلال خلال تكريم الفائزين بـ"جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي"-(بترا)
عمان- كرم سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أمس، الفائزين بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعامي 2023-2024، بحضور سمو الأميرة ثروت الحسن.اضافة اعلان
وخصصت الجائزة لعام 2023 لمؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، فيما خصصت العام الحالي لمؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني.
وأكد سموه، في كلمة له، أهمية الاعتماد على التميز والابتكار في مجالات التعليم والتدريب والصحة والزراعة، مشيرا سموه إلى ضرورة دعم الشباب الأردني عبر تعزيز التنافسية بالكفاءات والتي تبدأ بالعقل والضمير.
ونوه سموه إلى أن الاعتماد على خطة تنمية متكاملة والبناء على الأسس السليمة أمر في غاية الأهمية لاستغلال فرص الاستثمار المتنوعة في الأردن.
وجدد سموه الدعوة لإيجاد قاعدة ومركز للبيانات العلمية والمستندة على المعلومة الموثوقة، لافتا سموه إلى أن تحقيق الاستقرار والتنمية يأتي من خلال إعادة ترتيب الأولويات وإلغاء التنافسية بالمعلومات.
من جانبه قال أمين عام المجلس د. مشهور رفاعي إن الجائزة قصة نجاح وافرة في المملكة وتهدف لتشجيع النشاطات التعليمية والعلمية والتكنولوجية في المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.وأشار الرفاعي إلى أنه تقدم للجائزة لعام 2024 ثلاث عشرة جامعة وبواقع اثنين وثلاثين مشروعاً، فازت منها ثلاثة مشاريع لثلاث جامعات، وفي العام الماضي تقدم للجائزة ثمانية وسبعون مشروعا من ثلاث وسبعين مؤسسة، وفازت بها ست مدارس.
يذكر أن الجائزة الأولى لعام 2024 حصلت عليها الجامعة الهاشمية عن مشروعها "بنك البذور الوطني"، والجائزة الثانية جامعة الحسين التقنية عن مشروعها "برنامج تحسين المهارات"، والجائزة الثالثة، جامعة العلوم والتكنولوجيا عن مشروعها "المبادرة الملكية لدعم المشاريع الإبداعية في النانوتكنولوجي".
وعام 2023 حصدت مدرسة الزبيرية الأساسية للبنين/معان عن مشروعها "بيئتنا الخضراء، زراعة البيوت المحمية"، ومدارس الرضوان عن مشروعها "الروبوت مشاريع مستدامة وخدمة مجتمعية"، الجائزة الأولى مناصفة.
فيما حصلت على الجائزة الثانية، مدرسة المغيرة بن شعبة الثانوية للبنين/ الزرقاء عن مشروعها "مختبر ستيم"ومدرسة الرائد العربي عن مشروعها "الحد من أثر المياه المعالجة على نظام الري بالتنقيط"، مناصفة.
وحصلت على الجائزة الثالثة مدرسة الجوفة الثانوية الشاملة للبنات/ البلقاء عن مشروعها "الأحواض الغاطسة" ومدرسة الدر المنثور عن مشروعها "امتلك مفاتيح المستقبل"، مناصفة.-(بترا)
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