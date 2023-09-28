الحسن: ضرورة التحول من الإنجاز التنموي إلى الزراعي

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عمان - التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أمس في وزارة الزراعة، مجموعة من المختصين وعاملين في القطاع الزراعي وموظفين بالوزارة.وأكد سموه في كلمة له خلال اللقاء، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ضرورة التفكير المتداخل للتحول من الإنجاز التنموي إلى الزراعي ضمن منظومة المياه والغذاء والطاقة والبيئة.وأشار سموه إلى أن منظومة التبيؤ حيث الإنسان والمكان، عابرة للحدود، ولا يمكن أن تنجح في غياب نظرة إقليمية شاملة.ودعا سموه إلى العمل ليصبح الأردن محطة ذكية للمناخ على مستوى البيانات والتشبيك من جهة، والتعاون لفتح مجال التشاركية المبنية على المعرفة المطلقة، من جهة أخرى.ونوه سموه، في كلمته، بأن الكرامة الإنسانية هي منطلق الحديث وأن الغاية من اللقاءات تكريم الإنسان أيا كان وأينما كان رجلا أو امرأة أو طفلا لأنهم الاستثمار الحقيقي.من جانبه قال الوزير الحنيفات إنه رغم تحديات التغير المناخي وجائحة كورونا لم نفتقد في الأردن أي صنف غذائي بشهادة البنك الدولي ومنظمة الفاو، لافتا الى أن الأردن كان وما يزال الأقل تضخما.وعرض الحنيفات لأهم إنجازات الخطة الوطنية للزراعة، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من الاقتصاد الوطني يرفده القطاع الزراعي.وأضاف، إن الخطة الزراعية خلقت فرص عمل في البوادي والمحافظات وكثفت المرشدين الزراعيين وبلغ فيها التمويل الزراعي 115 مليون دينار من خلال محفظة الإقراض الزراعي، مشيرا الى أن الخطة الزراعية ركزت على التنمية الريفية وتمكين المرأة، كما أولت اهتماما لإنتاج البذور وكان الأردن الدولة الأولى عربيا التي تستحدث بنكا للبذور.بدوره عرض مدير منظمة الشبكة الإسلامية للمياه الدكتور مروان الرقاد لأعمال ومشاريع المنظمة في الأردن والمبادرات التي طرحتها المنظمة على المستوى الإقليمي لتعزيز التعاون بين الدول وتحويل التحديات إلى فرص.من جانبه أكد الممثل الاقليمي لمؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" الدكتور محمد ابو إن أهمية استخدام الطاقة النظيفة والمشاريع الصديقة للبيئة لحفظ حياة فضلى للجيل القادم، مشيرا إلى أهم أعمال المؤسسة والمشاريع الإقليمية لها في ظل التحديات المناخية والبيئية.بدوره عرض مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة لأهم الإنجازات التي تحققت في البلديات والمحافظات الأردنية في مجالات عمل المشروع من خلال الشراكة مع المؤسسات والهيئات.وأكد الخواطرة أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة في تقديم الخدمات والدعم في البلديات والمحافظات.بدوره، تحدث مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي نزار حداد حول مشروع بنك البذور، الذي يعمل ينفذه المركز حاليا، مشيرا الى أن المشروع يشكل إنجازا نوعيا مهما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.-(بترا)