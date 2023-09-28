الخميس 28 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الحسن: ضرورة التحول من الإنجاز التنموي إلى الزراعي

1695916866540264000
الأمير الحسن بن طلال خلال لقائه مختصين وعاملين في القطاع الزراعي أمس-(بترا)
عمان - التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أمس في وزارة الزراعة، مجموعة من المختصين وعاملين في القطاع الزراعي وموظفين بالوزارة.اضافة اعلان
وأكد سموه في كلمة له خلال اللقاء، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ضرورة التفكير المتداخل للتحول من الإنجاز التنموي إلى الزراعي ضمن منظومة المياه والغذاء والطاقة والبيئة.
وأشار سموه إلى أن منظومة التبيؤ حيث الإنسان والمكان، عابرة للحدود، ولا يمكن أن تنجح في غياب نظرة إقليمية شاملة.
ودعا سموه إلى العمل ليصبح الأردن محطة ذكية للمناخ على مستوى البيانات والتشبيك من جهة، والتعاون لفتح مجال التشاركية المبنية على المعرفة المطلقة، من جهة أخرى.
ونوه سموه، في كلمته، بأن الكرامة الإنسانية هي منطلق الحديث وأن الغاية من اللقاءات تكريم الإنسان أيا كان وأينما كان رجلا أو امرأة أو طفلا لأنهم الاستثمار الحقيقي.
من جانبه قال الوزير الحنيفات إنه رغم تحديات التغير المناخي وجائحة كورونا لم نفتقد في الأردن أي صنف غذائي بشهادة البنك الدولي ومنظمة الفاو، لافتا الى أن الأردن كان وما يزال الأقل تضخما.
وعرض الحنيفات لأهم إنجازات الخطة الوطنية للزراعة، مشيرا إلى أن 20 بالمائة من الاقتصاد الوطني يرفده القطاع الزراعي.
وأضاف، إن الخطة الزراعية خلقت فرص عمل في البوادي والمحافظات وكثفت المرشدين الزراعيين وبلغ فيها التمويل الزراعي 115 مليون دينار من خلال محفظة الإقراض الزراعي، مشيرا الى أن الخطة الزراعية ركزت على التنمية الريفية وتمكين المرأة، كما أولت اهتماما لإنتاج البذور وكان الأردن الدولة الأولى عربيا التي تستحدث بنكا للبذور.
بدوره عرض مدير منظمة الشبكة الإسلامية للمياه الدكتور مروان الرقاد لأعمال ومشاريع المنظمة في الأردن والمبادرات التي طرحتها المنظمة على المستوى الإقليمي لتعزيز التعاون بين الدول وتحويل التحديات إلى فرص.
من جانبه أكد الممثل الاقليمي لمؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" الدكتور محمد ابو إن أهمية استخدام الطاقة النظيفة والمشاريع الصديقة للبيئة لحفظ حياة فضلى للجيل القادم، مشيرا إلى أهم أعمال المؤسسة والمشاريع الإقليمية لها في ظل التحديات المناخية والبيئية.
بدوره عرض مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة لأهم الإنجازات التي تحققت في البلديات والمحافظات الأردنية في مجالات عمل المشروع من خلال الشراكة مع المؤسسات والهيئات.
وأكد الخواطرة أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة في تقديم الخدمات والدعم في البلديات والمحافظات.
بدوره، تحدث مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي نزار حداد حول مشروع بنك البذور، الذي يعمل ينفذه المركز حاليا، مشيرا الى أن المشروع يشكل إنجازا نوعيا مهما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تصوير : أمير خليفة

ولي العهد يرعى حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي

منذ2 ساعة
11590_6

توضيح من "البلقاء التطبيقة" حول المقبولين بتخصص الطب

منذ2 ساعة
2

التفاصيل الكاملة للتقديم على الجامعات الأردنية

منذ3 ساعة
1695913194210138600

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في المملكة لم يتجاوز %1.3 رغم الارتفاع العالمي

منذ3 ساعة
1695913194240138700

مناهج مدرسية بقيم بيئية.. كيف يتحقق الهدف؟

منذ3 ساعة
1695913194050138500

المياه.. هل ينجح التعاون العالمي في مواجهة تبعات التغير المناخي؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
 