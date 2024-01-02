الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحسن: ضرورة التمسك بالتضامن الإنساني مع تصاعد خطاب الكراهية

الأمير الحسن بن طلال لدى زيارته مستشفى أطباء بلا حدود أمس-(بترا)
الأمير الحسن بن طلال لدى زيارته مستشفى أطباء بلا حدود أمس-(بترا)
 زار سمو الأمير الحسن بن طلال، أمس، مستشفى أطباء بلا حدود المتخصص بالجراحة التقويمية في عمان.
واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها المستشفى في قسمي العلاج الفيزيائي والدعم النفسي الاجتماعي.اضافة اعلان
وأثنى سموه، خلال لقائه أطباء ومسؤولين في المستشفى، وممثلين من منظمات دولية، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، على الإسهام الفعّال لمنظمة أطباء بلا حدود، في التخفيف من أثر الحروب والاضطرابات للوصول إلى التمكين والارتقاء بالكرامة الإنسانية.
وأشار سموه إلى أهمية الارتكاز على الموضوعية والعملية، خلال تقديم الخدمات الإنسانية وذلك لتوفير حق الحماية والاحترام.
وأكد سموه، ضرورة التمسك بالتضامن الإنساني خصوصاً مع تصاعد خطاب الاستقطاب والكراهية.
من جانبه، أكد رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأردن، معين الشائف، أنه وفي ظل الأزمة الإنسانية الحالية في قطاع غزة أصبح الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التدفق السريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة ضرورة ملحة.
ولفت الشائف إلى أهمية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في غزة دون تأخير، منوهاً إلى أن تحقيق الاستجابة يتطلب فتح نقاط دخول إضافية للمساعدات، وإرسال المزيد من الشاحنات،
وإنشاء آلية جديدة لتنسيق ومراقبة المساعدات، وإدامة بيئة مواتية لإيصال المساعدات في أنحاء القطاع كافة.
وأبدى الشائف استعداد منظمة أطباء بلا حدود لاستقبال جرحى جدد من قطاع غزة في أقرب فرصة لتقديم الرعاية الطبية لهم في المستشفى.
وناقش الحضور، تداعيات الأزمة الإنسانية والطبية داخل غزة بالتزامن مع عدم تقدير المجتمع الدولي لحقيقة وحجم المعاناة الإنسانية في غزة، وعدم نجاعة الهدنة المؤقتة في تقدم الوضع الإنساني.
وأكدوا ضرورة مواصلة العمل للتخفيف من الضرر، الذي حدث والذي سيتطلب سنوات من الدعم الإنساني لتخفيفه.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيري الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين، والزراعة م. خالد الحنيفات خلال اللقاء أمس-(تصوير امير خليفة)

"الزراعة": مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي يصل إلى %20

منذ2 ساعة
مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)

"التربية والتعليم" تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

منذ2 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يعزي بضحايا زلزال اليابان

منذ2 ساعة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة خلال محاضرة بجامعة آل البيت أمس-(بترا)

الخريشة: "الانتخاب" منح الشباب والمرأة فرصة أوسع في الحياة السياسية

منذ2 ساعة
نقابة الصحفيين - (أرشيفية)

نقابة الصحفيين تدين حادثة اغتيال صالح العاروري

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-02 at 5.41.57 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل مراد

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

أزمة حقيقية في أندية المحترفين

خالد خطاطبة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ3 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ3 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 