الحسين للسرطان: علاج 41 طفلا غزيا بينهم حالات حرجة

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عمان - كشف مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم عن قبول 41 مريضا غزيا للعلاج في المركز، يُتوقّع أن يصلوا الأردن، خلال الأسابيع المقبلة.وأكد منصور أن المركز بانتظار وصول أول 7 أطفال حالتهم حرجة خلال الأيام المقبلة، لتقديم العلاج لهم.وأشار خلال وقفة تضامنية مع مرضى السرطان في قطاع غزة نظمها المركز ومؤسسة الحسين أمس، إلى توجيهات مجلس أمناء المؤسسة برئاسة سمو الأميرة غيداء طلال، بتقديم العون والمساعدة لإخواننا في قطاع غزة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة في المركز لتقديم مختلف الخدمات لمستحقيها.من ناحيتها قالت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش إن هذه الوقفة جاءت بتنظيم من مرضى السرطان والناجين منه في الأردن الذين أكدوا أن مريض السرطان في الأردن تتوفر لديه جميع سبل العلاج.وأشارت الى أن المركز استقبل في العامين الماضيين 90 مريضا للعلاج غطت تكاليفها صناديق التبرعات، منوهة إلى أهمية جمع التبرعات وأن المجتمع الأردني على الدوام سباق لمساعدة إخوانه في فلسطين، ولا سيما مرضى السرطان، مع إعطاء الأولوية لتقديم التبرع للحاجات الأكثر إلحاحا، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.بدروها قالت مريضة سرطان الدم الطفلة الغزية زينة في مداخلة لها خلال الوقفة، الى الألم والمعاناة التي يعانيها أكثر من 9000 مريض في غزة، الذين لم يتلقوا العلاج اللازم قبل الحرب، وزادت أوضاعهم سوءا بعد أن قصف الاحتلال المستشفى الوحيد الذي يقدم لهم العلاج، مؤكدة حقها بتلقي العلاج أسوة بجميع أطفال العالم.وتحدث عودة أبو مرَسة من بيت لاهيا بغزة عن رحلته في علاج السرطان، الذي تم اكتشافه بعد استهداف منزله بالقصف الإسرائيلي عام 2012 بالفسفور الأبيض، ويتلقى علاجا شاملا بالمركز لمرض السرطان ومضاعفاته من ضيق تنفس ومشاكل بالنظر والسمع.ويصف أبو مرسة الوضع في غزة بأنه مأساوي جدا، وأن ما نشاهده على شاشات التلفاز ما هو إلا غيض من فيض من الانتهاكات البشعة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق السكان المدنيين والنساء والأطفال والشجر، مشيرا الى ان الوضع الصحي المتدهور في القطاع جراء استهداف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية واللاجئين فيها.-(بترا)