الحسين ولي العهد.. 14 عاما في خدمة الوطن وشبابه

محمد الكيالي

* 2.5 مليون شاب بالمحافظات استفادوا من مبادرات مؤسسة ولي العهد

* نشاطات دولية مثل فيها الوطن والملك في المحافل الدولية

احتفل الأردن الأحد، بالذكرى الرابعة عشرة لتسمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليا للعهد.

وصدرت الإرادة الملكية السامية في 2 تموز (يوليو) عام 2009، بتسمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد.

وولد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في مدينة عمان في 28 حزيران (يونيو) عام 1994، وهو أكبر أبناء جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.

ويتابع ولي العهد مع جميع المؤسسات تنفيذ توجيهات جلالة الملك، من خلال الزيارات والجولات التفقدية.

ويقوم سموه بزيارات عمل رسمية لدول عدة في إطار تعزيز جهود جلالة الملك في تمتين علاقات الأردن مع الأشقاء العرب والأصدقاء على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومثل ولي العهد الأردن في العديد من المحافل الدولية، حيث ترأس جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة في نيسان (أبريل) 2015 لمناقشة "دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب".

وألقى كلمة الأردن في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني في 21 أيلول (سبتمبر) 2017.

وشارك ولي العهد في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر القمة العالمية للصناعة والتصنيع عام 2020، مثلما ألقى كلمة الأردن مندوبا عن جلالة الملك، في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدتها المملكة العربية السعودية مرتين خلال العامين الماضيين بالعاصمة السعودية الرياض ومدينة شرم الشيخ المصرية.

وشارك في جلسة تفاعلية ضمن منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي عقدته مؤسسة ولي العهد في نيسان (أبريل) عام 2023 أكد فيها ضرورة مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي.

ويولي سموه الشباب جل الاهتمام وتجسد ذلك في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015 برؤية عمل "شباب قادر لأردن طموح"، إذ تسعى المؤسسة إلى تمكين الشباب والشابات بجميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات الميزة التنافسية العالية.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادراتها وبرامجها أكثر من 2.5 مليون شاب وشابة خلال عام 2022 من جميع محافظات المملكة.

وتعمل المؤسسة ضمن إستراتيجية عمل واضحة تحرص على تنفيذها في محافظات المملكة جميعها، وتتكون من 3 محاور هي الجاهزية للعمل والريادة، والقيادة والمواطنة فيما تشرف على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج بمختلف القطاعات.

وضمن اهتمام ولي العهد في قطاعات السياحة والتعليم التقني والتدريب المهني، أنشئت جامعة الحسين التقنية التابعة لمؤسسة ولي العهد في 2016 واستقبلت أول فوج في 2017، وتم إطلاق برامج لدعم السياحة وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا وتنمويا.

وتقيم مؤسسة ولي العهد شراكات إستراتيجية مع الشباب تضمن مشاركتهم الكاملة لمساعدتهم على بناء مستقبل أكثر نجاحا وازدهار لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية وبالتالي وطنهم.

وتركز المؤسسة على توفير المنصات التي ترفع أصوات الشباب وتمكنهم من تعزيز قدراتهم لإحداث الفرق.

وابتكرت مؤسسة ولي العهد نموذجا ينطوي على الاكتفاء الذاتي وقابلية التوسع ويتصدى للتحديات الخاصة التي تواجه الشباب والتي تتعلق بالمهارات الفنية والقيادية والقابلية للتوظيف وريادة الأعمال والابتكار والمشاركة المدنية.

وتستهدف مبادرات المؤسسة آلاف الشباب في كل عام من جميع محافظات المملكة، وذلك بهدف التوسع والنمو ليطال التأثير الإيجابي الشباب الأردني بأكمله.

وتسعى المؤسسة إلى إنشاء كادر من الأفراد الشباب الملهم القادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها، بالاستفادة من الشغف الجماعي ووجهات النظر الجديدة والطاقة الإبداعية لشبابنا.

بالإضافة إلى مبادرات المؤسسة ذات الأثر العالي والتي تتشارك في نفس الركائز الإستراتيجية وتقوم المؤسسة بتنفيذ العديد من البرامج داخل العاصمة عمان وفي المحافظات بالتعاون مع شركائها، بشكل ينسجم مع محاور عمل وإستراتيجية المؤسسة وبهدف دعم وتطوير مهارات الشباب الأردني.

وأطلق سمو ولي العهد العديد من المبادرات، والتي منها جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، ومنصة "نحن" لتكون الأولى من نوعها بهدف تشجيع العمل التطوعي والمشاركة الشبابية لإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال منصة الكترونية تضم فرصا تطوعية من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة والقطاع العام.

كما تهتم مبادرة "مصنع الأفكار"بإثراء النظام البيئي للابتكار لإيجاد حلول ريادية، فيما تعد "مبادرة مليون مبرمج أردني" بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى رفع قدرات الشباب الأردني في سوق العمل، من خلال تزويدهم بلغة العصر: البرمجة، حيث تقدم المبادرة تدريبات مجانية وتمنح شهادات دولية معتمدة تؤهل الشباب الأردني لدخول سوق العمل في هذا المجال.

وأطلق ولي العهد برنامج "خطى الحسين" الذي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب والشابات القيادية، حيث يستثمر البرنامج في شباب وشابات طموحين وملهمين، منتقين بناء على أسس معيارية وعلمية ليكون نقطة تحول ومسرع لتطوير كفاءاتهم ومسارات حياتهم، لتمكينهم من التأثير في مجتمعاتهم وخدمة وطنهم من داخل مواقعهم أينما كانوا.

كما جرى إطلاق جامعة الحسين التقنية التي أنشئت بقانون خاص، كمؤسسة غير ربحية من أجل تطوير التعليم التقني ورفد سوق العمل بالشباب المدرب والمؤهل في التخصصات التقنية.

وتتميز بتركيزها على التطبيق العملي لجميع مساقاتها النظرية في مشاغلها الهندسية ومختبراتها العلمية الحديثة والتي بنيت بالشراكة مع قطاعي الصناعة والأعمال.

كما تتميز بمواءمتها لمستجدات ومتطلبات سوق العمل واحتوائها على مساقات دراسية غير تقليدية تعنى بتمكين الطلبة بمهارات القرن الواحد والعشرين والمهارات الوظيفية المطلوبة. وتعتمد جامعة الحسين التقنية في عمليتها التعليمية على الحقول العلمية الأكاديمية الأربعة "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" وتوظيفهم معا في العملية التعليمة.

وتتميز الجامعة بإمكانية متابعة الطالب مساره التعليمي من الدرجة الجامعية المتوسطة إلى درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى وجود كادر هيئة تدريسية متخصص من ذوي الخبرات العملية من قطاع الهندسة والصناعة والأعمال.

ومن ضمن المبادرات الأخرى التي أطلقها ولي العهد، مبادرة "سمع بلا حدود" لدعم الأطفال الذين يعانون من تحديات سمعية ليكونوا أفرادا مندمجين وفاعلين في المجتمع، ويتم العمل عليها بالشراكة مع الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة بصفتهم مزودي الخدمات الصحية الأكبر في الأردن.

كما أطلقت مؤسسة ولي العهد، مبادرة "قصي" وهي مبادرة ريادية في القطاع الرياضي يتم تنفيذها بالشراكة مع اللجنة الأولمبية هدفها تأهيل وتدريب كوادر العلاج الرياضي وذلك لمعالجة أي طارئ أو إصابة مهما كان نوعها قد يتعرض لها اللاعبون أثناء ممارستهم للتمارين الرياضية و/أو مشاركتهم في المباريات والبطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية حفاظا على سلامة وحياة اللاعبين.

وبالإضافة إلى العديد من المبادرات، أشرف ولي العهد على إطلاق مبادرة "حقق" لتعزيز قيم المواطنة والقيادة والخدمة المجتمعية، وهي مبادرة شبابية تم إطلاقها بهدف تعزيز منظومة القيم الموروثة من تاريخنا عند الشباب والشابات في الأردن، وإبراز قدراتهم ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين لوطنهم، ومساهمين في مسيرة التنمية الشاملة.









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ولي العهد في سطور

عكس شهر حزيران (يونيو) الماضي حالة فرح أردنية بدأت بزفاف ملكي، وانتهت بعيد الأضحى المبارك وعيد ميلاد سمو الأميرالحسين.

حرص سمو ولي العهد على بقائه يمين جلالة الملك في جولاته الخارجية والداخلية ومتابعة العديد من الملفات مع الجهات المعنية والتواصل مع كافة شرائح المجتمع الأردني وتأكيده على الحضور الدائم في الميدان مع رفاق السلاح.

ويهتم سمو الأمير بالقطاعات غير التقليدية لتوفير فرص عمل للشباب، ويدعو دائما إلى مواكبة التطورات العالمية، واستثمار المواهب والطاقات الشبابية في القطاعات الحيوية.

كما كرس سموه جهود مؤسسة ولي العهد لدعم أهالي المحافظات وتمثيل الأردن وإيصال صوت الشباب في مختلف المحافل الدولية.

الجانب التنموي والاجتماعي

اطلق سموه أربعة مكاتب تابعة لمؤسسة ولي العهد في محافظات معان والعقبة والزرقاء والمفرق، وهذه المكاتب عبارة عن منصّات للعمل المشترك حيث يهتم بالقطاعات غير التقليدية لتوفير فرص عمل للشباب، ويدعو دائماً إلى مواكبة التطورات العالمية، واستثمار المواهب والطاقات الشبابية في القطاعات الحيوية، مثل: التعليم التقني والمهني والذكاء الاصطناعي وقطاع السياحة.

كما يدعو إلى مواكبة التطور في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات المطلوبة وضرورة تمكين الشباب لوظائف المستقبل

الجانب القيادي

يحرص سمو ولي العهد على بقائه يمين جلالة سيدنا، لمتابعة كافة توجيهات جلالة الملك، مع الجهات المعنية وقد مثل المملكة خير تمثيل في الزيارات والمحافل الدولية (زيارة مصر – قطر – الكويت – الإمارات - اليابان) (الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنتدى العالمي الاقتصادي، المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، مؤتمر سليكون فالي، القمة العالمية للصناعة والتصنيع، قمة الشرق الأوسط الأخضر).

كما يحرص سموّه على القيام بعدد كبير من الجولات التواصلية والتفقدية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إلى جانب مشاركته في العديد المناسبات الوطنية، والحضور مع جلالة الملك في استقبال كبار ضيوف الأردن.

الجانب العسكري

يحمل سمو ولي العهد رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وشارك إلى جانب رفاق السلاح خلال السنوات الماضية، في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، وفي القفز المظلي، والعمليات الخاصة، والقوات البحرية.

ويشغل حالياً وظيفة مساعد قائد سرية دبابات في كتيبة المدرعات/2 الملكية.

كما يحرص سمو ولي العهد على الحضورالدائم في الميدان مع رفاق السلاح حيث تجمعه علاقات إنسانية طيبة برفاق السلاح، ولمسنا ذلك خلال احتفال ليلة سمر، وزفة سموه في مضارب بني هاشم، وحمام العريس في منزل سمو الأمير فيصل.

ومن أبرز المشاركات السياسية لسموّ ولي العهد انه ينشط في المجال السياسي، وله حضور فاعل على الساحة المحلية والإقليمية والدولية كما يرافق جلالة الملك في زيارات العمل الرسمية التي يُجريها إلى مختلف أنحاء العالم حيث ناب عن جلالة الملك في العديد من المحافل الإقليمية والدولية مثل أعمال القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين التي عُقدت في الجزائر (1 تشرين الثاني 2022)، وقِمّة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعنية بالمناخ في المملكة العربية السعودية (25 تشرين الأول 2021)، واجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (22 أيلول 2017).

•ترأس سموّ ولي العهد جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة (23 نيسان 2015) لمناقشة دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب، وألقى كلمة الأردن فيها، وقد كان آنذاك أصغر من ترأس جلسة في مجلس الأمن منذ تأسيسه. وقد أسفرت هذه الجهود إلى تبني مجلس الأمن للقرار التاريخي (2250) المعني بالشباب والسلم والأمن.

ويساند سمو ولي العهد جهود جلالة الملك في توطيد العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بمحيطه العربي وذلك عبر تبادل الزيارات والاتصالات مع قادة المنطقة وحكامها (المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، جمهورية مصر، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت).

كما ويحرص سمو ولي العهد على التواصل بشكل دائم مع مختلف أبناء وبنات الأردن في كافة المحافظات، ويدأب باستمرار على القيام بزيارات منزلية ولقاءات تجمع وجهاء المناطق المختلفة مما يتيح لسموه التواصل معهم والاستماع منهم عن قرب.