الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحصاد الاسرائيلي المر

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
د. محمد مصالحة.. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية 

كيفما درسنا وناقشنا الحرب الهمجيه على غزه والضفه الغربيه، فلسوف نخرج بنتيجه واحده  هي ان اسرائيل بافعالها  المجنونه تدفع بنفسها والمنطقه إلى مصير مظلم وقاس على الجميع.اضافة اعلان
مشكلة صانعي القرار من امثال نتنياهو وعصابة غلاة المتطرفين ورعاة المستوطنين انهم يخرجون من أزمة ليدخلوا والمنطقه في نفق جديد، فهل لهم مثلا ان يتدبروا طروحاتهم بتهجير اهل غزه ولم يتذكرون ان هذا من حصاد ايديهم المر إذ سيحولون هؤلا المهاجرين إلى قوى مسلحه تثار لوطنها وكرامتها مهما طال الزمن؟.
وهل يتدبر هولاء المهووسون باستخدام القوه أن خسائرهم في غزة وحدها بين قتيل ومصاب ومرضى نفسيين ومهاجرين للخارج يتجاوزون مئات الالاف من حصادهم؟ وهل يتدبر هؤلاء المهوسوون  بقتل الأبرياء بدلا من مواجهة المقاومه في الميدان انهم وصموا كيانهم بالجبن والنذاله وان جيشهم بات أضحوكة في أعين الاسرائيلين أنفسهم لانه  غير قادر على تحقيق الامن المزعوم لهم في المستوطنات او المستعمرات المقاومه على أرض فلسطينيه؟ وهل يتناسوا ان ادانتهم أمام الرأي العالمي بالمظاهرات العارمه في كل قارات العالم خاصة في أمريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا .او أمام محكمة العدل الدوليه وما قدمته من مرافعات محكمه جنوب أفريقيا ودول اخرى او ماسيتم طرحه بشأن جرائم الاباده أمام محكمة الجنايات الدوليه  نقول كل هذا الادانا ت مسحت تماما صورة الدوله او الحمل الوديع لها المحاطه كما تزعم في بئية معاديه!! كما كانت والاعلام الغربي يسوقها خاصة في عواصم الغرب والقارات الخمس.
اليوم يقود نتنياهو هذا الكيان إلى حتفه وما كل ما ذكرناه الأبيض المخاضات او الحصاد المر الذى جنته اسرائيل على نفسها  والمنطقه و التى شحنت شعوبها من جديد بعداء وكراهيه لايمكن تجاوزها الا باستئصال هذا الكيان المزروع عنوة من هذه المنطقه التي من حقها ان  تنعم بالسلام والامن وحق الشعب الفلسطيني بالعودة لوطنه وإقامة دولته.
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