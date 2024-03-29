الحكومة: أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد استغلال المشاعر والعواطف

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عمان-الغد- جدد قادة حركة حماس حملة التحريض والتأليب التي تقودها الحركة على الأردن وذراعها جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن التدخل في الشأن المحلي.وحملت تصريحات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في فعالية نسائية في الأردن التأكيد على نوايا الحركة تجاه الأردن.الرد الحكومي الأردني في بدايته كان قاسيا، وهذه الأفعال عبر عنها حديث الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين الذي قال "إنّ هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف".وقال المبيضين "إنّ أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت التركيز الأردني".وشدد على أنّ الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية، ولا ينظر إلى بعض المراهقات السياسية.وأشار إلى أنّ هناك إفلاسا من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى.وطلب مبيضين من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم والصمود للأهل في قطاع غزة.وأكد أنّ السلام هو الخيار الإستراتيجي، ومعاهدة السلام هي التي تمكن الأردن من ممارسة الدور في تخفيف الضغوط على الأهل في الضفة الغربية.في الاثناء، شهدت العاصمة عمان ومحافظات المملكة، مسيرات بعد صلاة الجمعة أمس، شاركت فيها فاعليات حزبية وشعبية وشبابية منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.وطالب المشاركون في المسيرات دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين العزل الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين العزل.وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.-(بترا)