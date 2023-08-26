الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

الحكومة: الأردن الأول عربيا في نوعية الهواء

shutterstock_1342192166-730x438
العاصمة عمان
أكد وزير البيئة معاوية الردايدة، اليوم السبت، أن الأردن حصل على المرتبة الأولى عربيا في نوعية الهواء المحيط لعام 2022، وفق بيانات جامعة بيل الأميركية التي حللت الأداء البيئي لـ 180 دولة.اضافة اعلان

وقال في جلسة حوارية على هامش الملتقى الحكومي" عام على التحديث"، حضر جانبا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن وزارة البيئة حدثت استراتيجيتها للأعوام 2023 -2025 بما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى إطلاق دراسـة تعريـف خصائص وتقييم العمالة الخضراء فـي الأردن وتحديد أهم القطاعات الواعدة في إيجاد الوظائف الخضراء لتعزير الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وإصدار تقرير المناخ والتنمية لعام 2022 لتحديد الروابط بين المناخ والتنمية، وإصدار تعليمات تطبيق الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات مواد التعبئة والتغليف لسنة 2022، وتعليمات الإنفاق والتمويل الرأسمالي الحكومي والخاص المستجيب للمناخ لسنة2022.

وبين أن الوزارة عملت على إعداد مسودة تعليمات إدارة البطاريات المستهلكة، ومسودة تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، ومسودة تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإعداد خطط إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لها.

ولفت إلى إطلاق جائزة الاستدامة -الاقتصاد الدائري لتحفيز القطـاع الصناعـي علـى إدارة الموارد والإنتاج الأنظف، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واستدامة مشروع مبادرة جذور 1 و2 و3 لزيادة مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة على الغابات من خلال مشاريع التحريج، واستحداث قسم "إدارة برنامج مسؤولية المنتج الممتدة" لتخفيف نفايات التعبئة والتغليف بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال الردايدة إن من أهم التحديات التي تواجهها الوزارة زيادة الوعي البيئي خاصة بالتعامل مع النفايات والإلقاء العشوائي، وبنـاء القـدرات للتكيـف مـع التغيـر المناخـي، والتحـول نحـو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن وزارة البيئة ستعمل على إعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية التعليم البيئي لزيادة الوعي البيئي، وإدراج فرص الاستثمار الأخضر في منصة استثمر في الأردن، إذ يجري العمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إعداد نموذج لفتح المجال للشركات المحلية للاستثمار في مركز معالجة النفايات الخطرة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، إن البنك طور نهجا شاملا للاستدامة من خلال ممارسات الأعمال للتمويل المسؤول وتمكين الموظفين، وإشراك العملاء، وتمكين المجتمعات، وإدارة انبعاثات الغازات والتأثير البيئي .

وبين أن البنك يلتزم بدعم الوصول الى اقتصادات منعدمة الكربون، موضحا أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين.

وأشار إلى أن البنك بدأ بالتمويل الاخضر منذ عام 2010 إذ موّل العديد من مشاريع الطاقة وريادة الطاقة والمياه ومعالجة المياه العادمة بقيمة زادت على 200 مليون دولار .

وأوضح أن البنك تبنى العديد من مقومات الاستدامة فاعتمد شروطا تمويلية تتناسب مع احتياجات التمويل الأخضر، خاصة ان بعض هذه المشاريع تتطلب تمويل طويل الأمد يمتد إلى اكثر من 20 عاما، وبنسبة تمويل مرتفع تصل إلى 80 بالمئة.

وأشار إلى إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية تولد حاليا أكثر من 70 بالمئة من احتياجات البنك للطاقة، وساهمت في انخفاض الانبعاثات الكربونية للبنك بحوالي 1650 طنا سنويا .

ولفت إلى ان تطوير عمل التمويل الأخضر المستدام يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء البريطانية والأردنية، وإصدار أول سند أخضر في الأردن بداية العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبدعم ومشاركة الحكومة الهولندية وكندا.

وأكد أن التمويل الأخضر يعد فرصة كبيرة وجديدة ما ينعكس على البيئة الاقتصادية والمساعدة في توفير فرص عمل جديدة في المملكة، مبينا ان مؤسسة التمويل الدولية تقدر هذه الفرص التمويلية بـ 10 مليارات دولار في الأردن تتوزع على مشاريع الطاقة المتجددة ومعالجة المياه العادمة والمخلفات.

بدوره أكد مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور نضال عوران، أن الأردن يأخذ دورا رياديا في قضية التغير المناخي.

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي، التزام آخر للأردن ببعد الاستدامة والاقتصاد الأخضر، موضحا ان كل ما ينفذ في هذه الرؤية ينسجم مع استراتيجية المملكة في تخفيف الانبعاث الكربوني.

وبين أن التنوع الحيوي أخذ مساحة كبيرة في كتب التكليف السامي وإنجازات وزارة البيئة.

من جهتها أكدت مديرة مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية الذي تنفذه وكالة التعاون الألماني، إليسافيتا كوستوفا، ضرورة دعم السياسات الصناعية الخضراء، من خلال تكثيف التعاون بين الوزارات، وتسريع تشجيع الاستثمار الأخضر وتحسين خدمات تطوير الأعمال الخضراء.

وأشارت إلى ضرورة تسهيل تحسين الوصول إلى التمويل الأخضر، وتعزيز خطوط الدعم الفني، وتحسين عمليات التدقيق البيئي والاجتماعي والحوكمة، وتطوير حلول مياه الصرف الصناعي.
--(بترا)
دورية للقوات المسلحة على الحدود الشمالية-(ارشيفية)

فشل الدولة السورية يفاقم الخطر الإيراني على حدود المملكة منذ5 ساعة

فاتورة المياه

فاتورة المياه شهريا في أيلول منذ5 ساعة

رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية-(الغد)

ارتفاع موجودات "استثمار الضمان" لأكثر من 14 مليار دينار منذ6 ساعة

العلم الأردني -(الغد)

رغم المحيط المضطرب والتحديات.. المؤسسات الدولية تشيد بـ"منعة" الاقتصاد الأردني منذ6 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-08-15 at 6.56.26 PM

الصفدي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

15 آب 2023
اقرأ أيضا
باص إحدى المدارس الخاصة-(أرشيفية)

عقود إذعان للمعلمات في بعض المدارس الخاصة

منذ5 ساعة
التعليم الجامعي

64 ألف طلب لـ"لقبول الموحد" للبكالوريوس و88 ألفا للدبلوم

منذ5 ساعة
الحمل

%20 نسبة النساء المعرضات لاكتئاب ما بعد الولادة

منذ5 ساعة
محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس خلال مشاركته في الملتقى امس-(بترا)

شركس: 10.5 مليار دينار حجم المدفوعات من خلال "إي فواتيركم"

منذ5 ساعة
جانب من جلسة نقاشية حول الاهتمام الحكومي باستغلال الثروات المعدنية-(بترا)

الخرابشة: اهتمام حكومي باستغلال الثروات المعدنية

منذ5 ساعة
جانب من جلسة الأردن وجهة عالمية -(بترا)

الشمالي: البطالة هم وطني والخلل في مخرجات التعليم

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الرياض والتطبيع.. هل سيكون مجانيا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن غاضب من دمشق

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

اقتصاد أكثر منعة في مواجهة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"عام على التحديث"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الانتخابات تضرب الفيصلي

خالد خطاطبة |اليوم

صناعات التعدين عالية القيمة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 