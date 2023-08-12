السبت 12 آب 2023
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الحكومة تؤكد.. لا عطلة رسمية غدا بسبب موجة الحر

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رئاسة الوزراء
أكد مصدر حكومي مطلع بأنه لغاية لحظة كتابة الخبر لا يوجد أي توجه أو نية أو حتى قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية أعمالها يوم غد الأحد بسبب موجة الحر.اضافة اعلان

وجاء ذلك بالتزامن مع قيام العديد من الجامعات بإعلان تحويل الدوام من وجاهي إلى تعليم عن بُعد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة كما قامت سلطة العقبة الخاصة وأمانة عمان بتقليص ساعات العمل للعاملين في الميدان. 
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