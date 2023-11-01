الحكومة تتماهى مع الشعب بمطلب إعادة سفيرنا من تل أبيب فورا

زايد الدخيل

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عمان - في وقت تماهت فيه الحكومة مع المطالب الشعبية، بوضع حد لعربدة الاحتلال الصهيوني في حربة الوحشية على قطاع غزة، ذاهبة باتجاه إعادة السفير الأردني من تل أبيب إلى عمان فورا، علت الأصوات في الشارع الأردني، مثمنة هذا القرار الذي يعزز من الموقف الأردني السباق إلى وقف هذه الحرب المريعة على القطاع، ووضع حد للجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة منذ 26 يوما، وما تزال مستمرة.فقد أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استدعاء السفير الأردني في الكيان الصهيوني إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، وتوجيهه بإبلاغ وزارة خارجية الاحتلال، بعدم إعادة سفيرها الذي كان قد غادر المملكة سابقاً.وفي هذا النطاق، رأى مراقبون بان هذه الخطوة، تتماهى مع الموقف الشعبي المطالب باستدعاء السفير من تل أبيب، مشددين في أحاديثهم لـ"الغد"، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتلاحم هذا الموقف مع المواقف الرسمية والشعبية، أثبت على الدوام أنه لا يساوم على الحق الفلسطيني ويرفض جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على القطاع، الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي.وثمنوا خطوة ربط عودة السفراء بين البلدين، بوقف الاحتلال لهذه الحرب على غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء، والعيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.سفير أردني سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن "سحب أو استدعاء الدولة لممثلها الدبلوماسي الرسمي في دولة أخرى عادة يكون في نطاق الاستجابة لأحداث سياسية أو دبلوماسية خاصة، ويمكن أن يكون ذلك أيضا تعبيرا عن احتجاج على سياسات أو أفعال تنفذها الدولة المضيفة، أو رداً على أحداث تتعلق بالعلاقات بين الدولتين".واضاف إن "استدعاء السفير، قد يكون إجراء دبلوماسيا جادا، يرمز إلى تدهور العلاقات بين البلدين، أو الاحتجاج على سياسات أو أفعال تنفذها الدولة المضيفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية بينهما".وأشار إلى أن حالة استدعاء السفير الأردني من عند الكيان المحتل، تتماهى مع توجهات الرأي العام، والاحتجاجات الشعبية ضد العدوان الغاشم لقوات الاحتلال على قطاع غزة.وبخصوص هذا القرار، قال السفير السابق، "كان متاحا أمام الأردن الاكتفاء باستدعاء السفير من تل أبيب للتشاور، وهذه خطوة أقل حدة من سحبه، والفرق أنك عندما تقوم بذلك الاستدعاء، فيكون ذلك لفترة محدودة، ومعروف بأنه سيعود بعد أيام؛ طالت أم قصرت، لكن عند مواجهة الأزمة بسحب السفير، وهذا يعنى بأن عمان اختارت الخيار الأعنف منذ البداية لمواجهة عدوان الاحتلال الهمجي على غزة.من جهته، قال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، إن استدعاء السفير، خيار دبلوماسي يمكن استخدامه لممارسة ضغط على الدولة المستضيفة، وفي مثل حالتنا، فإنه جاء كرد على أحداث وتطورات الحرب العدوانية الهمجية على القطاع، ما يتعارض مع المصالح والقيم الوطنية للأردن، ويشكل أيضا تعبيراً عن موقف المملكة الرافض والمدين لحرب الاحتلال المستعرة على غزة، وفيها يقتل الأبرياء، وتحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.وأضاف الحجاحجة، أن "آلية استدعاء السفير، تعني الكثير في العلاقات الدولية، وتتجاوز روابط العلاقات بين البلدين، إلى مواقف احتجاجية ومناهضة؛ تسعى إلى حمل الطرف الآخر على تراجعه عن موقف أو اتفاقية مبرمة مع شريك؛ يرى فيها هذا الطرف مسا بمصالحه وإضرارا بها".واضاف إن "العلاقات الدبلوماسية بين بلد وآخر، يكتنفها بين حين وآخر، غيوم بسبب اتخاذ مواقف طارئة تسيء إلى هذه العلاقة، أو تضر بمصالحها، أو تخلق وضعا سياسيا، قد تترتب عليه عواقب وخيمة على المدى المتوسط، كقطع العلاقات الدبلوماسية، أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدى هذه الدولة أو تلك.وأشار إلى أن الأردن، استخدم الفترة الماضية خيارات دبلوماسية في التعاطي مع الحرب العدوانية على غزة، لكن اليوم يتحدث الاردن عن خيارات سياسية، بعد نفاد صبره على هذا العدوان المجرم، وما نجم عنه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، تحمل احتمالات خطرة لقد تؤدي الى توسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين.وشدد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتلاحم الذي حققه موقفه الرسمي والشعبي، أثبت على الدوام بأنه لا يساوم على الحق الفلسطيني، ويرفض جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على غزة، الذي يجسد بجرائمه إرهاب الدولة الحقيقي.بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية د. هاني السرحان، إن تعبير استدعاء السفير يستخدم للدلالة على عدد من الحالات المتباينة التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين الدول، فمثلما يعد التمثيل الدبلوماسي المتبادل دليلاً على استقرار العلاقات بين الدول، فإن هذا التمثيل نفسه، يستخدم كأداة للتعبير عن عدم استقرار هذه العلاقات، ومرورها بأزمات ومشكلات، ويتم ذلك عبر إجراءات عديدة متدرجة، بدءاً من طلب إيضاحات معينة، وصولا إلى القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.واعتبر السرحان أن المملكة لجأت إلى خيار دبلوماسي قوي، عندما استدعت سفيرها من تل أبيب ردا على جرائم الاحتلال العدوانية على القطاع، وإبلاغ خارجية الاحتلال بعدم إعادة سفيرها إلى عمان، مشيرا الى احتفاظ الأردن بخطوات دبلوماسية تصعيدية وكثيرة، ردا على تطورات الأوضاع في غزة.وأوضح أن مدة وشراسة هجوم الاحتلال على القطاع، هي من سيحدد تدرج الإجراءات التصعيدية الأردنية ضد هذا الكيان في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الخطوة التي تلي استدعاء سفيرنا من تل أبيب وإبلاغ الكيان بعدم إعادة سفيره الى عمان، تتبلور في إمكانية تجميد العلاقات، وعادة ما تبدأ الدول بتجميد علاقات التعاون الفني في مختلف المجالات، ومن أهمها تجميدها للعلاقات الاقتصادية قبل قطع العلاقات وتجميدها سياسيا.وثمن السرحان، خطوة ربط عودة السفراء بين البلدين، بوقف الاحتلال لحربه الغاشمة على غزة، ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها، وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء، وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني.