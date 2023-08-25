الجمعة 25 آب 2023
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الحكومة تعقد اليوم ملتقى في البحر الميت بعنوان "عام على التحديث"

مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت. (صفحة مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على فيسبوك)
مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت. (صفحة مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على فيسبوك)

تعقد الحكومة يومي الجمعة والسبت، في البحر الميت، ملتقى بعنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.اضافة اعلان
وفي مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، تستعرض الحكومة ما تحقق في البرنامجين وسيتم التحاور بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
ويتضمن الملتقى الذي يبدأ أعماله الجمعة وتستمر حتى مساء السبت، جلسات عديدة تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.
ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب.
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