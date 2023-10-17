الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكومة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء غزة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 أعلنت رئاسة الوزراء مساء الثلاثاء، عن قرار حكومي بإعلان الحداد ثلاثة أيَّام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء قطاع غزة.اضافة اعلان
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