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الغد الأردني
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
11:40 م
الحكومة تعلن الحداد 3 أيام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء غزة
رئاسة الوزراء
أعلنت رئاسة الوزراء مساء الثلاثاء، عن قرار حكومي بإعلان الحداد ثلاثة أيَّام على شهداء مستشفى المعمداني وشهداء قطاع غزة.
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فلسطين
غزة
مستشفى المعمداني
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