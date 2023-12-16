الحكومة والأعيان والنواب ينعون أمير الكويت ويعزون برحيل فقيد الأمتين العربية والإسلامية

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عمان- عبرت الحكومة عن بالغ الحزن والأسى بوفاة أمير الكويت، وفقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ نواف، الذي انتقل إلى جوار ربه امس.وأعرب رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، عن أصدق مشاعر التعزية وعظيم المواساة إلى الأشقاء في الكويت بهذا المصاب الجلل، ضارعا إلى الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أشقاءنا في الكويت، الصبر والسلوان وحسن العزاء.وقال الخصاونة "فقدنا برحيل سمو الشيخ نواف، قائدا عربيا مخلصا ووفيا، كرس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة، لتواصل مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، ولتبقى نموذجا مشرقا في محيطنا الإقليمي والعالم أجمع".وحدادا على فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية، أصدر الخصاونة، بلاغا رسميا قرر فيه إعلان حالة الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، تنكس الأعلام خلالها.كما نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أمير الكويت سمو الشيخ نواف.وقال الفايز، إنه "بوفاة أمير الكويت، تكون الامتين العربية والاسلامية قد فقدتا أميرا إنسانا، انحاز على الدوام إلى جانب الحق والعدالة والقضايا العربية والاسلامية العادلة".وأوضح الفايز، أن الأمير العروبي القومي الراحل، ترك بصمات كبيرة في خدمة الكويت وأمتنا، وكان في مقدمة المدافعين عن كرامة وعزة امتنا، وعن قضاياها العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.وأضاف الفايز "أننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير وأسرته الكريمة، والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق، ولكافة الزملاء في مجلس الامة الكويتي".ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة سمو الشيخ نواف، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم ذويه وأسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان.كما نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس، سمو الشيخ نواف أمير الكويت، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى.وقال الصفدي "برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، تفتقد الأمة العربية والإسلامية زعيما حكيما، نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصا على التضامن العربي ومدافعا عن قضايا أمتنا العادلة".وقدم الصفدي التعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، قائلا "العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكبير ولأسرته الكريمة وشعب وحكومة وبرلمان الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته"، داعيا المولى أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.وكان وزير شؤون الديوان الأميري نعى في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه امس.ووفق الدستور الكويتي، نادى مجلس الوزراء في الكويت في اجتماعه الاستثنائي، بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.-(بترا)