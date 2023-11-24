الحناجر تصدح من وسط البلد.. المقاومة خيارنا لتحرير فلسطين

محمد الكيالي

اضافة اعلان

عمان – شارك آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة ، من المسجد الحسيني بوسط البلد في العاصمة عمّان تضامنا مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 50 يوما.وأدى المشاركون قبل انطلاق المسيرة صلاة الغائب على روح شهداء غزة الذين ارتقوا في القصف الصهيوني الهمجي على القطاع المحاصر.وجاءت المسيرة بتنظيم من جبهة العمل الإسلامي، وائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية والحزب الديمقراطي الاجتماعي والملتقى الوطني للقوى والشخصيات والأحزاب القومية واليسارية وجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية ومنتدى الفكر الاشتراكي وشبيبة القومي والعربي وغيرها.وحمل المشاركون بالمسيرة الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات كُتب عليها "المقاومة خيارنا"، و"أميركا رأس الإرهاب"، فيما رفعوا صورة كبيرة للرئيس الأميركي جو باين ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مشبهين إياهم بأدولف هتلر وكُتب عليها "مجرمي حرب". وهتف الآلاف لفلسطين ولدعم المقاومة من بينها "هات يا قسامي هات.. دبابات مدمرات"، و"مطلبنا أكبر بكثير.. بدنا نلغي الاتفاقية.. وادي عربة وغاز ومية" و" شعب الأردن يا كابوس.. لبى نداء المقاوم.. و ع الصهيوني بدنا ندوس"، وغيرها من الهتافات. وأكدوا أن الأردن يقف إلى جانب القضية الفلسطينية في ظل سياسة الاحتلال العنصرية الداعية إلى إبادة الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.وجدّد المشاركون في المسيرة وقوفهم في وجه سياسة الكيان الصهيوني الممنهجة الداعية إلى التهجير القسري للأهل في غزة.ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة حيّز التنفيذ صباح أمس، في قطاع غزة، بعد الوصول إلى اتفاق بين "حماس" والكيان الصهيوني لتبادل الأسرى ووقف جزئي لإطلاق النار لمدة 4 أيام.وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد الشهداء في القطاع 14854 شهيداً بينهم 6150 طفلا و4 آلاف إمرأة.ووفق هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 منهم 392 جنديا.