 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحنيطي ونظيره البرازيلي يبحثان التعاون العسكري

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال استقباله نظيره البرازيلي أمس-(بترا)
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال استقباله نظيره البرازيلي أمس-(بترا)
عمان- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، رئيس هيئة الأركان المشتركة البرازيلي الأدميرال (ريناتو رودريغيز فريري) والوفد المرافق.اضافة اعلان
وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "إن العلاقات الأردنية والبرازيلية تشكل أنموذجا يحتذى به لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، وإن التعاون مستمر في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة".
من جانبه، أكد الأدميرال فريري عمق العلاقات القوية التي تجمع البلدين الصديقين، والاشتراك في الرؤية الأمنية والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيدا بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في تكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.
وجرى، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين القوات المسلحة الأردنية والبرازيلية، بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين، ودون الضيف كلمة في سجل كبار الزوار.-(بترا)
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