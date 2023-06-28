الحنيطي يشارك كتيبة الدفاع الجوي الميداني الخامسة الملكية فرحة العيد

اضافة اعلان

شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني الخامسة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، فرحتهم أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة بالإنابة العميد الركن طلال علي الغبين.وافتتح اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة نادي ضباط مبنى الشهيد صالح الشرادقة في قيادة الكتيبة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، والتي تنعكس إيجاباً على رفع الروح المعنوية لمرتبات القوات المسلحة وتساهم في أداء واجباتهم على أكمل وجه.والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم للقيام بالواجبات المسندة لهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات الكتيبة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.وحضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة.