الخميس 29 حزيران 2023
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الحنيطي يشيد بجهود الجيش العربي في المواقع المختلفة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يشارك "نشامى" القوات المسلحة فرحة ثاني أيام العيد
رئيس هيئة الأركان المشتركة يشارك "نشامى" القوات المسلحة فرحة ثاني أيام العيد
شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، مرتبات كتيبة المدفعية الثانية الملكية، فرحة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله قائد سلاح المدفعية الملكي بالإنابة العميد الركن هاني المصري.اضافة اعلان

كما شارك اللواء الركن الحنيطي مرتبات كتيبة الدبابات الخامسة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى فرحة ثاني أيام العيد، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق.

واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتان اللّتان جاءتا لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إيجازين عسكريين من قائدي الوحدتين حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، وخطط العمل المستقبلية لهم، وعن كافة الأدوار والواجبات المسندة لهم.

والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.

ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة منتسبي القوات المسلحة إلى بذل أقصى الجهود والتفاني في حماية الوطن ورفع اسم الأردن عالياً، مبيناً أنه وبتوجيهات ملكية من جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وباهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ستوفر كافة أشكال الرعاية والدعم لهم.

وحضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات.
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)

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