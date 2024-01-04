الحنيطي يوعز بتعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تسخير كافة الإمكانات والقدرات المتوفرة، بهدف رفد وحدات حرس الحدود بكافة المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب.جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، عدداً من وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، وذلك في ظل متابعة جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.وأوعز اللواء الركن الحنيطي إلى تعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية تعمل ضمن أجواء الضباب الكثيف، وتعزيز الاسناد الجوي، وأجهزة رصد راداري.كما وجه اللواء الركن الحنيطي لوضع الخطط وتسخير الموارد اللازمة لبناء سياج الكتروني لمنع كافة أشكال التسلل والتهريب في ظل الظروف الجوية السيئة والمتمثلة بالضباب الكثيف والعواصف الرملية.وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال جولته على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية على أن القوات المسلحة ماضية ومستمرة في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات وحدات حرس الحدود التي زارها ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، والجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، بالوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن يحاول العبث بأمنه واستقراره بكل قوة وحزم.