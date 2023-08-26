الحنيفات : إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأمن الغذائي

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قال وزير الزراعة الدكتور خالد الحنيفات، إن الوزارة فرغت من انشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي، لتكون مصدرا للبيانات ومؤشرات الأمن الغذائي لمتخذي القرار .وأضاف خلال جلسة خصصت لمناقشة الصناعات عالية القيمة في ملتقى عام على التحديث، حضر جانبا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تم انشاء 80 بالمئة من مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وسيتم التشغيل بداية العام المقبل.وأكد أن هذه المعارض، ستكون منصة تسويقية للمواطنين، وستوفر عليهم الكثير لدعم المنتجات الزراعية سواء المتعلقة بالتدريب أو الإنتاج والتسويق.وقال حنيفات، تم انشاء المعارض الدائمة للمنتجات الريفية في عمان بمساحة 800 متر مربع، وإربد بمساحة 400 متر وتم استكمال 40 بالمئة منها أيضا.واستعرض تبسيط الاجراءات التنظيمية لقطاع الزراعة، ومنها إصدار تعليميات ترخيص الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية، وتعليمات تسجيل المبيدات الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات، وكذلك اصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية .وأكد حنيفات، الانتهاء من اختيار 48 موقعا للحصاد المائي في البادية، وإعداد الدراسات لـ 26 موقعا وطرح عطاء 21 موقعا لانشاء السدود والحفائر الترابية في البادية.كما بين أبرز الحلول المقترحة للأمن الغذائي، منها انشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي، والبدء بتنفيذ بنك البذور بتكلفة 5ر3 مليون دينار، ووضع خطة تنفيذ لكافة برامج ومشاريع استراتيجية الأمن الغذائي لعام 2024.وبين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، حقائق وأرقام حول الأمن الغذائي، متوقعا أن يزداد الطلب على الغذاء بنسبة 60 بالمئة عام 2050.وقال يحتاج الإنتاج الزراعي العالمي لزيادة بنسبة 77 بالمئة في البلدان النامية، و 24 بالمئة في البلدان المتقدمة، كما يتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بنسبة 80 بالمئة وأن تؤدي المنافسة على المياه إلى انخفاض 18بالمئة في توفرها للزراعة بحلول عام 2050 على مستوى العالم .وأشار حداد إلى اطلاق منصة للخرائط التفاعلية لخدمة الاستثمارات الزراعية والبيئة والبحث العلمي، مؤكدا أن المركز تمكن من تأمين احتياجات المملكة الاستراتيجية بالكامل من بذار الأساس .وبين الرئيس التنفيذي لشركة رم/ أكبر الشركات الزراعية في المملكة سجال المجالي، أنها عملت على تحديث التربة بخصائص عالية الجودة لجعلها قليلة الاحتياج للمياه، كما سيتم بناء بيت زجاجي للأبحاث الزراعية .وأكد استطاعة الشركة تحقيق الإكتفاء الذاتي من البطاطا والبصل للمملكة، وهي تستطيع كذلك تحقيق الاكتفاء لمادة الأعلاف.وبين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن نبيل عساف، التعاون والتكامل الإقليمي في مجال الأمن الغذائي.وأشار إلى تأكيدات جلالة الملك على أهمية الأمن الغذائي على المستوى العالمي، نظرا لأن الأنظمة الغذائية العالمية، أظهرت هشاشة بعد جائحة كورونا .وقال، سيقوم الأردن من خلال المنظمة بتقديم تقارير دورية عن الأمن الغذائي وتقديم معلومات تحليلية وتقارير استقرائية عن حالة الأمن الغذائي في دول المنطقة، استنادا إلى الديناميكية الدولية المتعلقة بأسعار الانتاج والنقل وتوافر الغذاء وأسعار المواد الغذائية، ومراقبة المؤشرات الحيوية للأمن الغذائي، واصدار تقارير وتوصيات الإنذار المبكر لدول المنطقة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة.وفي نهاية الجلسة، التي أدارها مستشار الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمية الدكتور وليد عبد ربه، تم الإجابة على أسئلة الحضور . بترا