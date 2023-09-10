الإثنين 11 أيلول 2023
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الحنيفات: التعاون بين "التعاونيات" ومؤسسات المجتمع المدني يخدم الفئات الفقيرة

وزير الزراعة خالد حنيفات
وزير الزراعة خالد الحنيفات
عمان - أكد وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية خالد الحنيفات، أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع التعاوني ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الفئات الفقيرة والمحتاجة، ويحفظ ويصون كرامتهم.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال رعايته، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري والتنموي، ووقع المذكرة، مديرا: عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، وجمعية دار أبو عبدالله سامر بلقر، أمس.
وقال الحنيفات، إن تمكين الأسر الأشد فقرا والأكثر هشاشة، هو الهدف من هذه الخطوة، لافتا إلى أن الجمعيات التعاونية بمشاريعها الإنتاجية، تسهم بتوفير فرص عمل لأعضائها وأبناء المجتمع المحلي، لتحسين مستواهم المعيشي.
وأكد الموقعان على المذكرة، على دور المؤسستين في تمكين الأفراد، وتعزيز قدراتهم بالتدريب، وضمان استدامة مشاريع الجمعيات التعاونية، إذ ستعمل المؤسسة التعاونية على تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية للمستفيدين من دار أبو عبدالله، بخاصة من مشاريع المزارع، والمتابعة مع مؤسسي المزارع، لحل أي مشاكل قد تواجههم.
كما ستعقد جلسات للمستفيدين من مزارع دار أبو عبدالله، وتوعيتهم بأهمية العمل التعاوني وتأسيس جمعية تعاونية يديرها المستفيدون من المزارع، وفقا لقانون التعاون، ونظام الجمعيات التعاونية، بعقد دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز قدراتهم بتأسيس التعاونيات، وفق ما هومتاح من إمكانيات، والاستفادة من مرافق المؤسسة التعاونية في انشطتهم.
الشلبي قال، إن "المؤسسة تسعى عبر المذكرة لنشر الوعي بالثقافة والفكر التعاونيين بين أفراد المجتمع"، موضحاً بأن هذا النوع من العمل، يعد من ركائز الاقتصاد والتنمية في دول بالعالم؛ ويسهم بقوة بحل مشكلتي الفقر والبطالة.
وأضاف، أن القطاع التعاوني، يمثل نظاما اقتصاديا اجتماعيا وتضامنيا، يخدم المجتمعات المحلية بما يوفره من خدمات، بخاصة على صعيد توفير فرص عمل، وتعزيز إنتاجية الأفراد بمشاريع تنفذها التعاونيات.
وبين بلقر، أهمية تأطير القائمين والمستفيدين من مزارع جمعية دار أبو عبدالله، ضمن جمعيات تعاونية لاستدامة عملها، وفقاً للقانون، معتبرا الشراكة مع المؤسسة، تكمن في الأثر المباشر على الأفراد المستفيدين من برامج دار أبوعبدالله، والتي تسهم باستدامة سبل عيشهم، بما يتماشى مع رسالتها، إذ سيجري في هذه الاتفاقية، تيسسر تأسيس جمعيات تعاونية للمستفيدين من الدار، لاستدامة عمل المزارع والتشبيك مع الاسواق المحيلة وتسويق المنتجات.
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