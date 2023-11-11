"الحوار الوطني للحصاد المائي" يعقد اليوم.. وتركيز على دور شباب المحافظات

إيمان الفارس

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عمان - يبني مشروع الحوار الوطني "الثاني" لقطاع الحصاد المائي في الأردن الذي تعقده الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، اليوم، ركائزه، على إنجازات التوصيات التي أقرت في نظيره "الأول"، مؤكدا ضرورة إشراك الشباب وتمكين المرأة في رسم سياسات الحصاد المائي.وفيما ينتظر أن يتم عقد هذا الحوار لعرض ما تم إنجازه من توصيات أقرت في الحوار الوطني الأول للحصاد المائي، والمنعقد نهاية العام الماضي 2022، يتمحور جدول أعمال الحوار المقبل، حول دور الشباب في مختلف محافظات المملكة بهذا الشأن، معتمدا على منح مساحة كافية للمشاركين لإبداء آرائهم وتطلعاتهم في مجال الحصاد المائي.وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لـ(INWRDAM) د. مروان الرقاد، في تصريحات لـ"الغد"، أن "المنظمة أخذت على عاتقها تحويل هذا المشروع إلى رؤية تنفذ بالتعاون مع وزارتي المياه والري والزراعة"، مشيرا إلى "التعهد بالاستمرار في دعم عقد الحوار الوطني للحصاد المائي بشكل سنوي بعد انتهاء هذا المشروع".وقال الرقاد إن التعهد بذلك يأتي في سياق "الحفاظ على مرتكزات المشروع وإنجازاته، وعدم تعريضه لخطر عدم الاستدامة، وذلك بعد انتهاء العمل فيه".وأضاف أن الحوار المقبل الذي ينعقد تحت شعار "الشباب في قلب الحصاد المائي"، بحضور أكثر من 70 شابا وشابة من مختلف المحافظات، إضافة إلى عدد من الممارسين في مجال الحصاد المائي، وعلى رأسهم صناع السياسات المائية، يتميز باعتماده على منح مساحة كافية للمشاركين لإبداء آرائهم وتطلعاتهم في مجال الحصاد المائي.وفي إطار البناء على إنجازات الحوار الوطني الأول للحصاد المائي، أشار المدير التنفيذي للمنظمة إلى نجاح العمل على المحاور التي جرى التوافق عليها حينها، مبينا أن أهدافها تمركزت في وضع سياسة حصاد مائي مربوطة بخطة عمل تنفيذية تمتد لعشر سنوات، وتطوير دليل حصاد مائي أردني مبني على الدليل العلمي، ومعتمد على ممارسات تمت تجربتها وتقييمها في البيئة الأردنية.وذلك إلى جانب إعادة تقييم ممارسات الحصاد المائي الحالية، وتسجيل قصص النجاح وتعظيمها، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الشباب وتمكين المرأة في رسم سياسات الحصاد المائي؛ وهو ما تصبو إليه (INWRDAM) من خلال أعمال الحوار الوطني الثاني المقبل.وفيما يسلّط مشروع الحوار الوطني الثاني، الضوء على إشراك فئة الشباب كونهم محور الحوار المقبل، تم عقد اجتماعات تحضيرية معهم وتزويدهم بكافة المعطيات التي تمكّنهم ليكونوا أعضاء فاعلين في الحوار المقبل.ويهدف مشروع الحوار الوطني للحصاد المائي، والذي يأتي بدعم من الحكومة الهولندية، وينفذ لصالح الحكومة الأردنية وبقيادة (INWRDAM)، بالشراكة مع معهد اليونسكو للمياه، ومنظمة أكاسيا ووتر، لتحقيق أهداف عدة.وتتجسد تلك الأهداف في؛ إنشاء سلسلة من حلول الحصاد المائي المستدامة، وإطلاق حوار وطني شامل حوله، وبناء الإمكانات والتدريب والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين المعرفة ورفع التوعية لحلول الحصاد المائي.كما يركز المشروع، الذي ينطلق من الحاجة إلى تعزيز قطاع الحصاد المائي في الأردن، على تعزيز هذا الحصاد؛ بهدف تخفيف أخطار الفيضانات، وتغذية المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الحصاد المائي في الزراعة، فضلا عن إعادة تأهيل الأنظمة البيئية من خلال الحلول المبنية على الطبيعة.أما عن إنجازات المشروع خلال العام الماضي 2022؛ فتتمثل في مشروع سد سما السرحان، حيث تم إنشاء 50 مزرعة بتقنية الهيدروبونيك مروية بالكامل بمياه الحصاد المائي وبناء المشروع على الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتشغيل الشباب، ومشروع قرية رحاب غرب المفرق، حيث جرى توفير 80 فرصة عمل للشباب والشابات لإنشاء أهلّة ترابية (Crescents) حول 40 ألفا من أشجار الزيتون؛ لتحسين إنتاجيتها وحفظ التربة من التعرية.وذلك إلى جانب مشروع تخفيف فيضان وادي الرتامة في الأزرق، عبر إعادة تأهيل الوادي، وإقامة حلول تخفيف الفيضان، وشحن المياه الجوفية باستخدام الحلول الطبيعية وحفظ التربة، وبهدف إجمالي قدره نصف مليون متر مكعب من مياه الفيضان، بالإضافة إلى مشروع المختبر الطبيعي للحصاد المائي في موقع الجامعة الأردنية في منطقة الموقر شرق عمان، والهادف إلى إيجاد مختبر طبيعي على مساحة 2000 دونم، واستخدامه كأداة لصنع القرار المبني على الدليل وتدريب الطلاب والممارسين للحصاد المائي.يذكر أن الحوار الوطني للحصاد المائي هو اجتماع سنوي يحضره طيف واسع من أصحاب العلاقة والممارسين للحصاد المائي، بهدف إيجاد منصة للحوار تفضي لإعداد سياسة حصاد مائي أردنية مربوطة بخطة عمل تنفيذية.