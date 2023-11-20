"الحوار الوطني للحصاد المائي" يوصي بالبناء على الحلول الطبيعية وحماية السدود والتربة

إيمان الفارس

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عمان- رسمت توصيات مؤتمر الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي في الأردن، خريطة طريق عمل منهجي وخطة تنفيذية تشاركية، تجمع بين أصحاب الخبرة والاختصاص، والجهود الشبابية في رسم وتنفيذ سياسات الحصاد المائي بشكله المتكامل المطلوب.وتنسجم توصيات المؤتمر، التي تنفرد "الغد" بنشرها، وأهداف استراتيجية قطاع المياه حتى العام 2040، إزاء تعزيز دور المياه غير التقليدية، والتركيز على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود، جنبا إلى جنب وتشجيع الشباب وإشراكهم في دعم نهج صنع القرار المبني على الدليل العلمي.وأقرّ الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي، الذي نظمته مؤخرا الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) ووزارات المياه والريّ والزراعة والطاقة والبيئة، بدعم من السفارة الهولندية في الأردن، البناء على الحلول الطبيعية وحماية التربة والسدود عبر خطة متكاملة طويلة المدى لحوض سد الملك طلال المائي، خلال الأعوام 2024 - 2026.وقال المدير التنفيذي لـ (INWRDAM) د. مروان الرقاد، في تصريحات لـ"الغد"، إن الخطة المرتبطة بمقترح مشروع يعمل على حماية التربة في حوض سد الملك طلال، ستكون خلال الأعوام 2024 - 2026.وأكد الرقاد، ضرورة تشجيع الشباب بدعم نهج صنع القرار المبني على الدليل العلمي، مبينا أن الشبكة قامت بتأمين الموارد المالية، لما يتجاوز عشر منح مالية لطلبة الماجستير، لإعداد بحوثهم ضمن الأولويات الوطنية وفي مواضيع تعتمد على حاجة وزارة المياه والري وذلك خلال الأعوام 2024 – 2026".كما خلصت توصيات المؤتمر، لتشكيل مجلس للشباب للمشاركة برسم سياسة الحصاد المائي ودعمهم فنيا ليكونوا جزءاً فعالاُ من الحوار الوطني، بحيث سيتكون هذا المجلس من 10 شباب ينتخبهم ما يتجاوز 50 شابا وشابة من الناشطين في المجالات البيئية، وذلك في غضون شهر واحد.وأكدت ضرورة، دعم أفكار الشباب الريادية في مجال الحصاد المائي وعبر حواضن الابتكار، حيث سيتم الاعلان عن 10 منح مالية للمبتكرين منهم، عبر حاضنة الابتكار في المركز الوطني للبحوث الزراعية وذلك خلال الربع الاول من العام 2024.وتبنى "الحوار الوطني"، تكرار مبدأ "من الوادي الى السوق" المنفذ في مشروع سد سما السرحان الزراعي، في محافظات أخرى، بحيث خصصت الشبكة 250 ألف دينار، لتنفيذ مشروع مشابه لجمعية سيدات الوالة في موقعها بالقرب من سد الوالة، لخدمة أكثر من 20 سيدة وذلك خلال الربع الأول من العام 2024.واوصى المؤتمر، بإقامة ورشة عمل للشباب لتعريفهم بالمؤسسات الوطنية المعنية بدعم الابداع وتنمية القدرات، بالتعاون مع المركز الوطني للإبداع، والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وتبنى المؤتمر، دعم مبادرة الصحافة البيئية والمقدمة، من قبل خمس شابات كجزء من برنامج بناء المعرفة والتوعية، بالمشروع ليكون هدفهم الاساسي رفع مستوى المواطنة المائية.