الإثنين 07 آب 2023
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الحياري: الاتفاق على تأجيل قرار السعودية بخصوص تحديد عمر الشاحنة لنهاية 2023

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تتأهب لدخول سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا-(أرشيفية)
شاحنات
عمان- قال رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري انه تم الاتفاق على العمل على تأجيل قرار السعودية بخصوص تحديد عمر الشاحنة لنهاية العام الحالي لما له أثر سلبي على قطاعات أردنية.اضافة اعلان
وبين الحياري لـ "الغد" أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم في وزارة الزراعة بحضور وزير الزراعه خالد الحنيفات، على مناقشة السلبيات التي يتعرض لها قطاع الاستيراد ووضعها تحت ضوء دراسة إستغلال المنح الخارجية لقطاع التصدير من دعم وإنشاء مشاريع متعددة.
كما تم الاتفاق على عبوة كبيرة للثمار الواردة من الخارج التي تتحمل عبء الشحن وإعادة تعبئتها بعبوات صغيره اردنية الصنع وعماله اردنيه ايضا.
كذلك تم الاتفاق على ان تكون شهادة فحص العينة الناجحة ان تمرر الكترونيا لمعابر الحدود والتاجر ولوزارة الزراعة.
كما تم مناقشة آلية تحمل عبء الثمار المعدة للتصدير الراسبة التي مصدرها مشاريع زراعية اردنية وأسواق الجملة.
واضاف انه تم المطالبة بدراسة إلغاء شهادة التطابق السعودية مما تركت اثر سلبي على كاهل الصادرات كذلك تم خلال الاجتماع الذي حضره امين سر الاتحاد ناصر الجعبري وعضو الاتحاد زياد الشلفاوي ومساعد الامين العام لتسويق الزراعي والجودة خليل العمرو ومدير التراخيص والمراكز الحدودية سعد السعايدة مناقشة موضوع العقود بين مزارع والتاجر ودور امانة عمان في قيام المزارع بتصدير المنتجة للخارج على حسابه الخاص.
كما تم المطالبة بتخفيض اجور النقل الجوي على الصادرات الاردنية من الخضار والفواكه أسوة بدول الجوار،والنظر بموضوع تحميل البراد الاردني منتجات غير اردنية.
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