"الخارجية": اجتماع لمتابعة نقاش تقرير الأردن لـ"حقوق الإنسان"

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عُقد في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، اجتماع لممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، التي ساهمت في إعداد تقرير المملكة الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لمتابعة أعمال جلسة مناقشة التقرير الذي قدمه مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير وليد عبيدات، أمام مجلس حقوق الإنسان.ويهدف الاجتماع إلى تقديم الدعم والإسناد، وتزويد الوفد الرسمي المشارك في جلسة الاستعراض بالمعلومات الإضافية اللازمة لإثراء المداخلات وتقديم الردود على ملاحظات الدول الأعضاء، أثناء أعمال الجلسة وعبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.إلى ذلك، شارك المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في حضور مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنيّة الهاشميّة بوفدٍ ضمّ رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وذلك ضمن أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس.وتأتي مشاركة المركز في ضوء نهجه القائم على الانخراط والتفاعل مع الآليات الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان، وبما يعكس دور المركز وفعاليته باعتباره مؤسسة وطنيّة مستقلة تتمتّع بتصنيف (أ) من قبل التحالف العالميّ لحقوق الإنسان.كما شارك وفد المركز بأعمال "ملتقى حقوق الإنسان على مفترق طرق: إعادة تقييم الالتزامات العالميّة وفعاليتها" المنعقد في دار الجمعيات بجنيف الأربعاء الماضي، حيث شارك في أعمال الملتقى الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ومستشار بعثة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، وأمين عام المبادرة الوطنيّة الفلسطينيّة، والمُقرّر الخاص بشأن الحق في الغذاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عددٍ من المتخصصين.ويأتي الملتقى في إطار تحليل المواقف الدوليّة اتجاه العدوان على قطاع غزة، والتركيز على الأدوات الحقوقيّة لاستعادة المعايير، والتفاعل مع قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة.