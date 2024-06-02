 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الخارجية" تتابع أوضاع أردنيين محتجزين بعدة مطارات في لندن

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع المواطنين الأردنيين المحتجزين لدى عدد من مطارات مدينة لندن في المملكة المتحدة، بعد منعهم الدخول لدى وصولهم لأسباب مختلفة، من بينها وفق المعلومات الأولية مخالفة قوانين الإقامة والهجرة فيما يتعلق بالحجوزات الفندقية والتعليمات المتعلقة بالدخول للأراضي البريطانية.اضافة اعلان

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لندن تتابع مع السلطات البريطانية المختصة أوضاع المواطنين المحتجزين لتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، والوقوف على جميع المسببات المفضية لمنعهم من دخول الأراضي البريطانية.

وأكد السفير القضاة على ضرورة تقيد المواطنين الأردنيين المسافرين إلى بريطانيا بتعليمات التأشيرة الإلكترونية الجديدة للدخول لبريطانيا ETA، واستعمالها للغايات التي أوجدت من أجلها، داعياً المواطنين الأردنيين المسافرين إلى بريطانيا للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، ومع السفارة الأردنية في لندن، لطلب المساعدة في الحالات الطارئة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:


مديرية العمليات والشؤون القنصلية:
- 00962795497777 

أو من خلال البريد الالكتروني:
[email protected]
أو على رقم هاتف طوارىء السفارة في لندن:
- 00447444764716

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