 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" الخارجية" تتابع أوضاع الأردنيين في ألمانيا جراء العواصف المطرية

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وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال السفارة الأردنية في برلين، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في ألمانيا، جراء العواصف المطرية التي ضربت أجزاء شاسعة من جنوبي ألمانيا، وتسببت بفيضانات وانقطاعات لخطوط المواصلات، وإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات الألمانية الجنوبية.

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وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في برلين على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنيين المسجلين على قوائم السفارة، والمقيمين في تلك المناطق للاطمئنان عليهم، حيث أكدت السفارة عدم وجود إصابات بينهم.


كما دعا السفير القضاة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المناطق المتضررة إلى ضرورة الامتثال للتحذيرات والتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية الألمانية بهذا الخصوص، والتواصل مع الجهات الألمانية المختصة، أو مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية، أو مع السفارة الأردنية في برلين، لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
00962799562903، 00962799562471، 00962799562193، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]
أو على رقم هاتف طوارئ السفارة في برلين: 00491729069412

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