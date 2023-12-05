الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

“الخارجية” تتابع مقتل مواطن في مدينة شيكاغو الأمريكية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن أنها تتابع، جريمة مقتل مواطن أردني اليوم، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. 

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، وملاحقة الفاعل الذي لاذ بالفرار.

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هذا وبدأت السفارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المتوفى رحمه الله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن وذلك بناء على طلب ذويه.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة المتوفى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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