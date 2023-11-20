"الخارجية": وصول طائرة الإجلاء الثانية تحمل على متنها 24 مواطنا

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الثانية، التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، حاملة على متنها 24 مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيرتها الأردن إلى مطار العريش في الشقيقة مصر، اليوم الاثنين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة.وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم اليوم من غزة، عبر معبر رفح، إلى جمهورية مصر العربية بلغ 81 شخصاً، تم نقل 24 منهم عبر طائرة سلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري، والباقي يجري العمل على نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.وأكد السفير القضاة استمرار عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.وجدد السفير القضاة دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: op.ctr@fm.gov.jo