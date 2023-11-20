الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الخارجية": وصول طائرة الإجلاء الثانية تحمل على متنها 24 مواطنا

1450e67c-3e87-4eed-ac35-4ccca5ef2ffa
"الخارجية": وصول طائرة الإجلاء الثانية تحمل على متنها 24 مواطنا
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الثانية، التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، حاملة على متنها 24 مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيرتها الأردن إلى مطار العريش في الشقيقة مصر، اليوم الاثنين، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة.اضافة اعلان
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم اليوم من غزة، عبر معبر رفح، إلى جمهورية مصر العربية بلغ 81 شخصاً، تم نقل 24 منهم عبر طائرة سلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري، والباقي يجري العمل على نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وأكد السفير القضاة استمرار عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد السفير القضاة دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: - 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: op.ctr@fm.gov.jo
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شاحنة تحمل معدات لـ"الميداني الأردني" في مدينة العريش لنقلها إلى خان يونس-(من المصدر)

الأردن يخترق جدران الخذلان العالمي

منذ2 ساعة
سد

ارتفاع الحرارة واستمرار الأجواء الباردة.. و3,761 مليون م3 مياه تدخل السدود

منذ2 ساعة
خضار

انتقال العروة وتأخرها في الأغوار يرفع أسعار الخضراوات والفواكه

منذ2 ساعة
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان - (أرشيفية)

"التربية": المدارس تتمتع بالجاهزية في موسم المنخفضات

منذ2 ساعة
تحذيرات من الأمراض التنفسية ودعوات لرسم خريطة فيروسية

تحذيرات من الأمراض التنفسية ودعوات لرسم خريطة فيروسية

منذ2 ساعة
جانب من سد الكرامة-(ارشيفية)

الحصاد المائي.. أسس راسخة قبل 3 آلاف عام فكيف نبني عليها؟

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 