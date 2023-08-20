"الخدمة المدنية": الكشف التجريبي للعام المقبل بداية شباط

عبدالله الربيحات

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عمان- قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة إن موعد نشر الكشف التنافسي التجريبي للعام 2024 سيكون بداية شهر شباط (فبراير) العام المقبل وذلك استعدادا لاصدار الكشف الأساسي الذي يصدر خلال الشهر الذي يليه، والذي سيتم اعتماده لغايات تعبئة الشواغر الحكومية للعام الحالي وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.وأشار الخلايلة إلى أن الديوان ولغايات تحقيق الشفافية والعدالة وإتاحة الفرصة للمتقدمين بطلبات توظيف سيتم الاطلاع على بياناتهم ذات الارتباط بالنقاط التنافسية للمتقدمين (معدل المؤهل العلمي، مكان الاقامة الفعلية، سنة التخرج، تاريخ تقديم الطلب)، وتقديم الاعتراضات والملاحظات وارسالها مباشرة خلال فترة عرض الكشف التجريبي، ويتم كل عام تشكيل لجنة مختصة في الديوان لدراسة هذه الملاحظات وعكسها على الكشف التنافسي الاساسي لاحقا ان وجدت.وعن تحديد مكان اقامة المتقدمين بطلبات توظيف، أكد الخلايلة أن الديوان وحرصا منه على حقوق المتقدمين ونزاهة الإجراءات، يعتمد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا لاحكام المادة (4) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وكتب مستشارية العشائر بالنسبة لأبناء البادية والمقيمين فيها.