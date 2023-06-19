الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"الخدمة المدنية" يناقش تعديلات الزيادات للشهادات المهنية

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ديوان الخدمة المدنية
 قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن لجنة وصف وتصنيف الوظائف في الديوان، ناقشت أمس، تعديلات أسس منح الزيادات السنوية للشهادات المهنية المتخصصة لعام 2020، والمشكلة بموجب أحكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وذلك تمهيداً لإقرارها حسب الأصول بعد رفعها لمجلسي الخدمة المدنية والوزراء.اضافة اعلان
وأشار الناصر إلى أن منهجية مهننة العمل، من المفاهيم الإدارية الحديثة التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية، وضمن مبادرات خريطة تحديث القطاع العام، بحيث "تمنح زيادتين سنويتين للشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بطبيعة الوظيفة، والصادرة عن جهات دولية معتمدة، وفق قائمة وأسس تحدث دوريا"، للتحول من الجانب النظري الأكاديمي إلى المهني الاحترافي، لتحفيز الموظفين في القطاع العام.
هذا وناقشت اللجنة أمس، جوانب متعلقة بتعريف الشهادة المهنية المتخصصة، وآلية منحها للموظفين تحت التجربة، وضوابط أخرى تتعلق بالجهات المعتمدة بإصدار هذه الشهادات والامتحانات، كما راجعت قائمة استرشادية لأكثر من 140 شهادة احترافية متخصصة ومصطلحات فنية، ستدخل على التشريعات الناظمة لمنح الزيادات السنوية للشهادات المهنية المتخصصة.

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