الأحد 27 آب 2023
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الخرابشة: اهتمام حكومي باستغلال الثروات المعدنية

جانب من جلسة نقاشية حول الاهتمام الحكومي باستغلال الثروات المعدنية-(بترا)
جانب من جلسة نقاشية حول الاهتمام الحكومي باستغلال الثروات المعدنية-(بترا)
عمان - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أهمية دور قطاع التعدين في النمو الاقتصادي للمملكة، منوها بأن الحكومة تسعى بشكل كبير إلى استغلال كافة المعادن التي تزخر بها أرض المملكة، وألا يكون اعتمادنا بشكل أساسي على الفوسفات والبوتاس.اضافة اعلان
وقال الخرابشة خلال جلسة حوارية، بعنوان "الصناعات عالية القيمة – التعدين" ضمن ملتقى (عام على التحديث)، إن المرحلة المقبلة، ستشهد تطورا كبيرا في استغلال الثروات المعدنية، سيما وأن الأردن يقع ضمن الدرع العربي النوبي الذي يعتبر من أغنى مناطق العالم بالثروة المعدنية.
وأشار الى العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركات أجنبية لغايات دراسة الجدوى الاقتصادية للكثير من المعادن في جنوب المملكة وشرقها، مبينا أن رؤية التحديث الاقتصادي ركزت بشكل أساسي على استغلال العناصر الأرضية النادرة والمعادن الاستراتيجية.
وأضاف، إن الحكومة أولت قطاع الثروات المعدنية اهتماما كبيرا ووضعته على سلم الأولويات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، منوها إلى أن الحكومة لن تألو جهدا في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، وبما يعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والاستفادة من الثروات المعدنية.
وأكد أن الحكومة تعمل باستمرار على تدفق الغاز الطبيعي إلى المملكة لضمان استمرار عمل القطاع الصناعي, مشددا على أن الحكومة جاهزة لتقديم كل الامكانيات لاقامة مصنع الأمونيا على أرض المملكة.
وبين الخرابشة، أن وزارة الطاقة بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، ودراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة وحفر 21 بئرا بهدف جمع العينات وتحليلها.
وتطرق إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم للتنقيب عـن خامات النحاس والذهب والليثيوم والفوسفات والبوتاس الصخري والعناصر الأرضية النادرة منذ بداية العام الماضي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، أن النمو الاقتصادي يعد أهم مؤشرات ومحركات الاقتصاد الكلي للبلاد، وأن النمو محور عمليات شركة البوتاس.
وقال: "من أجل تحقيق خطط النمو المستقبلية للشركة، يتوجب توفير العديد من الممكنات بشكل مستدام وآمن وبكلف تنافسية لضمان نجاح واستدامة الخطط المستقبلية.
وحدد النسور الممكنات بأمن التزود بالطاقة والمياه وبأسعار تنافسية، والقوانين الناظمة والتنظيم المؤسسي والحاكمية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وقاعدة بيانات موحدة والبحث العلمي والتطوير والابتكار وتدريب وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى شبكات التوزيع العالمية لضمان الوصول إلى كافة مستويات سلاسل التزويد بما فيها المستهلكين.
وتطرق النسور إلى خطط النمو المستقبلية لشركة البوتاس، ومنها بدء الدخول إلى سوق الليثيوم العالمي، مشيرا إلى أن العلماء تمكنوا من زيادة تركيز الليثيوم في المحلول الملحي في المختبر بكلف مقبولة، ما قد ينعكس على جدوى المشاريع المتعلقة باستخراج الليثيوم من مياه البحر الميت، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة لاستكساف الليثيوم في البحر الميت.-(بترا)
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