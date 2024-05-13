الخرابشة: توظيف الممرضين في ألمانيا مستمر.. وتعلم اللغة متاح

محمد الكيالي

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عمان – قال نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة إن ألمانيا فتحت باب التوظيف للممرضين الأردنيين منذ عام 2021، وما يزال مفتوحا حتى اليوم.وأكد الخرابشة في تصريح لـ"الغد" أنه جرى حينها الاتفاق مع شركة ألمانية لاستقبال طلبات التوظيف، لافتا إلى أنه من المعلوم أن لكل دولة شروطها.وشدد على أن اللغة الألمانية، بالمستوى الثاني، كانت من ضمن الشروط التي يجب على الممرضين الأردنيين إجادتها، فيما كان على النقابة تدريبهم وتسجيلهم في مراكز مختصة بتدريس اللغات.وأشار الخرابشة إلى أنه كان هناك من التزم بالتدريب من قبل الممرضين، ومنهم من تخلّف عن الحصول على حصص اللغة الألمانية نظرا لصعوبتها.وتحدّث عن عدد الذين التزموا ببرامج اللغة الألمانية والذين حصلوا على عقود توظيف، مقدّرا عددهم بين 300 و350 ممرضا من خلال النقابة للعمل في المستشفيات ودور الرعاية الصحية الألمانية.وكشف عن أن النقابة تكفّلت بدفع تكاليف التدريب ودراسة اللغة الألمانية.وحول ما إذا كانت ألمانيا هي الجهة الوحيدة التي تطلب ممرضين أردنيين، أوضح الخرابشة أن "الخليج هو أكبر سوق لدينا حتى أكثر من ألمانيا وأميريكا".وأضاف أن "العقود ليست بالمستوى الذي نطمح له على مستوى كفاءة الممرض الأردني والكفاءة التي يقدمها وعلى التعليم والتدريب الذي يقدم في الأردن"، مبينا أن هنالك ممرضين يوقعون عقود عمل "عبر مكاتب للعمل بعقود أقل مما نطمح له نحن في النقابة".وعلى سبيل المثال، قال إنه في الإمارات يتم طرح راتب 12 ألف درهم كأقل راتب شهري، في حين أن هنالك عددا من الممرضين الذين يسافرون برواتب شهرية أقل من هذا الرقم بكثير، حيث يعيشون صدمة الغلاء المعيشي بعد ذلك.ولفت إلى أن السوق السعودي مهم للتمريض الأردني، إلا أن المشكلة هناك أن الرواتب قليلة وغير مجزية من قبل بعض المستشفيات، إلا أنه أكد أنه "بشكل عام، يعدّ الخليج سوقا قويا ونحن نسعى لاتفاقيات مجزية مع بعض الجهات هناك".وفي الحديث عن العمل في أوربا، أكد الخرابشة أن المشكلة التي تواجه النقابة تكمن في أن التمريض والمهن الأخرى تعرقلها مشكلة اللغة.وقال إنه في الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا، فإن نسبة كبيرة من الممرضين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان اللغة، كما أن المستوى المطلوب عالٍ جدا، والعدد الذي تمكّن من اجتياز الامتحان قليل جدا، وبالتالي حصل البعض على فرص وظيفية هناك.وأضاف أنه في آخر مؤتمر عُقد في كندا عام 2023، تم الاتفاق مع جهات عدة على قبول ممرضين أردنيين، إلا أن المشكلة كانت في أن تطلب مستوى عاليا من اللغة الإنجليزية.إلا أن نائب نقيب الممرضين، أكد أن معظم طلبات التوظيف الخارجية هي فقط للممرضين دون القبالة، والتي يعاني العاملون فيها من بطالة كبيرة.وأشار إلى أن سوق العمل في مهنة التمريض القانوني الأردني لا توجد بطالة فيه إلا بأعداد قليلة لا تذكر، حيث يتم التوظيف بصورة مستمرة، إلا أن المشكلة هي في القبالة.وقال إن "فرص عمل القبالة أقل في الخليج لأن القبالة لدينا هو تخصّص تابع لكليات المجتمع، فيما تطلب دول الخليج تخصّص بكالوريوس من أربع سنوات".وأكد أنه لا يوجد في الأردن إلا جامعة واحدة تقدّم شهادة "بكالوريوس القبالة"، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا.ولفت إلى أن هنالك بطالة مرتفعة في تخصص القبالة في الأردن، حيث يتراوح عدد العاطلين بين 4000 - 5000، وهم على قائمة أجندة المجلس للمساعدة في التوظيف.يُذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أعلنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، استمرار فتح باب تقديم طلبات توظيف حملة بكالوريوس التمريض في الأردن للعمل في ألمانيا.وقالت في بيان، إن تقديم طلبات التوظيف يأتي ضمن برنامج "تربل ون" المتمثل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة العمل ووكالة العمل الاتحادية الألمانية.وأكد البيان أن البرنامج يهدف إلى ضمان توفير فرص العمل طويلة الأمد في ألمانيا، حيث يعمل على دعم المشاركين في البرنامج للحصول على التدريب في اللغة الألمانية، ومن ثم الالتحاق بالعمل وتأمين تذاكر السفر للممرضين بتمويل من البرنامج، ويعمل كذلك على دعم إدماج الممرضين في بيئة العمل الألمانية.