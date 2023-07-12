الأربعاء 12 تموز 2023
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الخرابشة: نسعى لأن يكون الأردن لاعبا رئيسيا في سوق الهيدروجين الأخضر

وزيرالطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة
وزيرالطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة
قال وزيرالطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء، إن الأردن يمتلك العديد من العوامل التي ستقوده ليكون رائدًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، تتمثل بموارد الطاقة المتجددة الوفيرة والخبرات والمهارات الأردنية النوعية والبنية التحتية والاستقرار السياسي، و"مع استمرار الدعم والاستثمار في هذا المجال نسعى أن يكون الأردن لاعبًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين الأخضر في المنطقة".اضافة اعلان

وأضاف الخرابشة في "الجلسة النقاشية: الشراكات الاستراتيجية، معا نبني النجاح، الطاقة الخضراء والهيدروجين"، خلال انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الأردني الياباني 2023 في عمان لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات، أن الأردن حقق نجاحات في استغلال مصادر الطاقة المحلية وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة إلى 27% من مجمل الكهرباء المولدة نهاية العام 2022.

ووصف وضع الأردن بالجيد وأنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 50% بحلول العام 2030 ومواصلة الريادة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل إطار سياسي قوي ودعم واسع من القطاع الخاص، وموارد طاقة متجددة محلية وفيرة.

وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مجال التخزين والتحديات البيئية المتمثلة بالتغير المناخي، سلّط الخرابشة الضوء على أهمية الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الأردن في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي الأردني وتقليل اعتماد الأردن على الطاقة المستوردة، وأنه سيدعم التزامات الأردن في تخفيف البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات الكربون، مؤكدا أن الأردن بدأ فعليا اتخاذ خطوات جدية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضرمن خلال إعداد خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والتي تم الانتهاء منها بنهاية عام 2022، والعمل على دراسة لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية الهيدروجين في الأردن.

ورحب الخرابشة بتفعيل الشراكة الأردنية اليابانية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الطاقة المتجددة والهيدروجين والتعدين في الأردن، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل على تطوير استراتيجية للتعدين والتنقيب عن المعادن مثل الفوسفات والليثيوم والنحاس وغيرها من المعادن ذات القيمة الصناعية المضافة.

يذكر أن هناك عددا من أوجه التعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والجانب الياباني بمختلف مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وينعقد منتدى الأعمال الأردني الياباني 2023 استكمالاً للجهود الملكية السامية، التي تمثلت بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لأمبرطورية اليابان في نيسان/ أبريل الماضي، لإبراز الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المملكة وقدرة المستثمرين في الأردن على الوصول إلى أبرز التجمعات الاستهلاكية في العالم لارتباط المملكة بالعديد من الاتفاقيات الدولية، لا سيما السوق الأميركية والأوروبية.

ويلتئم المنتدى اليوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وغرف الصناعة والتجارة، والجمعيات المتخصصة (إنتاج وإدامة)، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في طوكيو، وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعديد من كبار المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال من كلا البلدين.
عامل وطن (تصوير- امير خليفه)

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