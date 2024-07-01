 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الشؤون السياسية يلتقي مديري الإذاعات المحلية

الخريشة: الإذاعات معنية بتوجيه الرأي العام للمشاركة بالانتخابات

مواطن يدلي بصوته في انتخابات نيابية سابقة-(الغد)
مواطن يدلي بصوته في انتخابات نيابية سابقة-(الغد)
عمان - دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، الإذاعات الأردنية إلى توجيه الرأي العام الأردني للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في العاشر من أيلول (سبتمبر).اضافة اعلان
وقال الخريشة خلال لقائه مديري الإذاعات الأردنية المحلية أمس، "إن وسائل الإعلام الأردنية شريك رئيس لنا للتوعية والتثقيف والترويج للمشاركة السياسية والإقبال على الاقتراع، لما لوسائل الإعلام من مصداقية وثقة لدى المواطن".
وبين أن "الإذاعات عبر برامجها الصباحية التي تعتبر الأكثر استماعا، يمكنها أن تساعدنا في التثقيف والتوعية السياسية والحشد الوطني ليوم الاقتراع".
وأوضح أن المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة صنع القرار، كما طلب جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مرة، هي الهدف للوصول إلى الأردنيين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الماضية والتي وصلت فيها نسبة التصويت إلى أقل من 30 بالمائة.
وتابع: "هدفنا هو الوصول إلى 70 بالمائة من الأردنيين الذين لم يصوتوا، وهذا جهد وطني على الحكومة والإعلام والأحزاب المشاركة فيه لرفع نسبة الوعي بضرورة الذهاب إلى صناديق الاقتراع".
وأشار إلى أنه على المواطن الأردني أن يعلم بأننا أمام مرحلة سياسية جديدة، وأمام مجلس نواب جديد من حيث الشكل والتركيبة السياسية، حيث ضمن القانون وجود 41 مقعدا للأحزاب السياسية الأردنية كحد أدنى، وأن المواطن عليه أن ينتخب على أسس جديدة برامجية، بعيدا عن المصلحية والشخصية.
وقال الوزير خلال اللقاء: "علينا كشركاء مع الإعلام أن نوضح أهمية الصوت ودور النائب مستقبلا، لأن دور النائب رقابي تشريعي بموجب الدستور وليس خدميا"، مشددا على أن أكثر الجهات القادرة على خلق بيئة سياسية إيجابية سليمة هو الإعلام.
وبين أن الهدف الرئيس للأحزاب هو المشاركة السياسية سواء بخوض الانتخابات أو المشاركة في الحكومات، ولا يجوز أن نبقى حبيسي النظرة السلبية تجاه الأحزاب، لأن قانون الأحزاب منح المواطن الحق في الانتساب للأحزاب دون قيد أو شرط وفق ضوابط الدستور الأردني.
وقال الخريشة: "الدولة وضعت هدفا لها بضمانة من جلالة الملك عبدالله الثاني وهو الوصول إلى برلمان برامجي حزبي قائم على البرامج وفق إطار تدريجي، بحيث تحصل الأحزاب في هذه الانتخابات على 30 بالمائة من المقاعد، وفي الانتخابات التي تلي المجلس النيابي المقبل، تصل إلى 50 بالمائة، وفي المجلس الذي يليه إلى 65 بالمائة، وفق نهج متدرج وآمن".
وفي سياق الحوار مع مديري الإذاعات الأردنية، أكد الخريشة أن مشروع التحديث السياسي مشروع وطن وعابر للحكومات وليس مرحليا، وكل أردني عليه دعم هذا التوجه والتفاعل معه سواء بالانتساب للأحزاب أو المشاركة في عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن المشاركة السياسية ليس فقط بالانتساب للأحزاب بل ترجمة التفاعل بالذهاب إلى صناديق الاقتراع.
وقال الخريشة إن الدولة الأردنية، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أولت المرأة والشباب اهتماما خاصا، وتعزز ذلك بالتشريعات لتمكينهما وتطوير مشاركتهما في كافة المجالات خاصة في المجال السياسي والبرلماني.
وأضاف: "ضمن قانون الانتخاب (18) مقعدا للمرأة من أصل 97 مقعدا على الدوائر المحلية، واشترط للمرأة أن تكون من أول 3 مرشحين في القائمة الحزبية العامة، وأن تكون من ضمن الـ3 المرشحين، ما زاد نسبة حضورها في البرلمان من 11 إلى 20 بالمائة على الأقل".
وتابع الخريشة: "لم يعد هناك عذر يتعلق بالمخاوف من الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، فالتشريعات اليوم تحتوي على كافة الضمانات القانونية التي تحمي حقك كشاب او شابة في المشاركة السياسية والحزبية".
وأضاف: "ضمن قانون الأحزاب، الحماية للشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من التعرض لأي مساءلة أو تضييق، كما ضمن للشباب الحق في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، كما واشترط أن تكون نسبة النساء من مؤسسي الحزب لا تقل عن 20 بالمائة على الأقل، وكذلك من الشباب 20 بالمائة، وهو الأمر الذي سيعزز من مشاركة النساء والشباب في الأحزاب بشكل أكبر مما هو عليه الآن".
وأبدى مديرو الإذاعات الأردنية المحلية استعدادهم للمساهمة في الشراكة مع الحكومة في خطتها للتوعية والمشاركة السياسية.
ودار نقاش معمق حول تفاصيل قانون الانتخاب والأحزاب، وضرورة زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.-(بترا)
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