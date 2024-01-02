الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخريشة: "الانتخاب" منح الشباب والمرأة فرصة أوسع في الحياة السياسية

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة خلال محاضرة بجامعة آل البيت أمس-(بترا)
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة خلال محاضرة بجامعة آل البيت أمس-(بترا)
 أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس حديثة الخريشة، أن العمل الحزبي والسياسي في هذه المرحلة يُعد واجبا وطنيا، وأن الأردن من أوائل الدول القائمة على أساس من احترام الرأي والرأي الآخر.اضافة اعلان
وقال الخريشه خلال محاضرة نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت، أمس، حول "الشباب والعمل الحزبي"، إن الأردن وطن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مستنكراً جميع المحاولات الهادفة لتشويه صورة الحريات في العمل السياسي والحزبي والمواقف الأردنية تجاه القضايا العربية والراهنة.
وبين أن قانون الانتخاب الجديد وفر البيئة المثالية ومنح الشباب والمرأة فرصة أوسع في الحياة السياسية، من خلال التركيز في المرحلة المقبلة على أسس برامجية واضحة، مؤكدا أن البيئة التشريعية محفزة للشباب والمرأة للانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأنهما من أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، إذ أتيحت لهم فرص غير مسبوقة للمشاركة السياسية وعلينا جميعاً استثمارها.
وطمأن الخريشه الشباب الأردني بأنه لم يعد هناك عذرا يتعلق بالمخاوف من الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، مؤكدا أن التشريعات اليوم تحتوي على الضمانات القانونية كافة لحماية حق الشباب والشابات في المشاركة السياسية والحزبية وتضمن لهم الحق في المشاركة السياسية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وبين أن قانون الأحزاب اشترط أن لا تقل نسبة النساء والشباب من مؤسسي الحزب عن 20 بالمائة على الأقل لكل منهما، ما سيعزز من مشاركتهما في الأحزاب بشكل أكبر ما هو عليه الآن.
وأوضح أن قانون الانتخاب خفض سن الترشح إلى 25 عاما لمشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب، كما أنه زاد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح مقعدا لكل دائرة إنتخابية بدلا من كل محافظة، وأن تكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، في تشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية التي ستوسع من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.
من جهته، أكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، أهمية الدور المناط بالجامعات في تحقيق التنمية السياسية وتعزيز انخراط الشباب في الحياة الحزبية، في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية تسعى إلى التحديث تستمد رؤيتها من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال إن العمل الحزبي أصبح واجباً وطنياً يُحتّم على الجامعات لعب دور ريادي في التمهيد لمشاريع نُخب سياسية مستقبلية وفتح المجال أمام الشباب وتوعيتهم بأهمية الاندماج في الاحزاب.
وأوضح أن الجامعة اتخذت عدة خطوات رائدة في توعية الطلبة وحثّهم على المشاركة الحزبية، أهمها إعادة هيكلة عمادة شؤون الطلبة، واستحداث دائرة تُعنى بالتثقيف والأحزاب السياسية لتكون حاضنة لأنشطة الطلبة في العمل الحزبي.
بدوره، بين عميد شؤون الطلبة الدكتور سيف شبيل، أهمية هذه المحاضرة في توعية الطلبة بكل ما هو جديد من تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب وتشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي وأن يكونوا مساهمين فاعلين في صناعة القرار السياسي.
وفي ختام المحاضرة التي حضرها نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، دار نقاش موسع أجاب خلاله الوزير عن أسئلة واستفسارات
 الحضور.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيري الاتصال الحكومي د. مهند المبيضين، والزراعة م. خالد الحنيفات خلال اللقاء أمس-(تصوير امير خليفة)

"الزراعة": مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي يصل إلى %20

منذ2 ساعة
مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)

"التربية والتعليم" تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

منذ2 ساعة
الأمير الحسن بن طلال لدى زيارته مستشفى أطباء بلا حدود أمس-(بترا)

الحسن: ضرورة التمسك بالتضامن الإنساني مع تصاعد خطاب الكراهية

منذ2 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يعزي بضحايا زلزال اليابان

منذ2 ساعة
نقابة الصحفيين - (أرشيفية)

نقابة الصحفيين تدين حادثة اغتيال صالح العاروري

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-02 at 5.41.57 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل مراد

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

فجوة الرأي العام في فلسطين وإسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا قالوا في الحرية والعنف وعنهما؟ (1-3)

حسني عايش |اليوم

ما بعد غزة

سائد كراجة |اليوم

أزمة حقيقية في أندية المحترفين

خالد خطاطبة |اليوم

في غزة أكبر حمية غذائية مفروضة في التاريخ: الإبادة بواسطة التجويع

د.منذر الحوارات |اليوم

رياح التغيير تكشف المستور وتستدعي "مرحلة معدلة" من حرب غزة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات | منذ3 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات | منذ3 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
 