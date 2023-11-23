الخريشة: الملك يواصل جهوده لوقف الحرب على غزة

حنان بشارات

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أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن الأردن يواصل، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وقفته التاريخية بدعم الفلسطينيين، مشيرا لأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.واضاف خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمس فعاليات ندوة حوارية بعنوان “كيف يمكن للقطاع الأكاديمي في الأردن أن يساهم في تخفيف آثار العدوان على غزة: خلال وبعد الأزمة”، نظمتها الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات بالتعاون مع الجامعة الأردنية، أن الأردن وظف علاقاته التاريخية بدول العالم، بخاصة الدول الكبرى، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والتخفيف عن الفلسطينيين، لافتا إلى أن الأردن، منذ بداية الحرب على غزة، لم يتوقف عن ممارسة دوره المحوري، إذ يبذل جلالة الملك عبد الله الثاني جهودا، لوقف العدوان الغاشم على غزة.إلى ذلك، قال رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات، لا بد أن يكون للجامعات دور في تعرية بطش المعتدين الصهاينة، ولا بد للباحثين والمؤرخين أن يفضحوا من نسوا أن البشر، أينما كانوا، يحزنون ويخافون على أطفالهم وأحبائهم من الموت والألم والجوع والعطش.ولفت عبيدات، الى ضرورة تعزيز المساهمات الأكاديمية، واقتراح السياسات، وزيادة التشبيك مع الجسم الأكاديمي في فلسطين عموما وغزة خصوصا، وإرسال مزيد من الأطباء والممرضين، وتقديم أشكال المساعدات المختلفة للغزيين.من جهته دعا وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند مبيضين، الجامعاتِ للمبادرة بإنشاء حاضنات علمية لاستكمال المشاريع المقامة في الجامعات الغزية.ودعا لتعزيز المواقف والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني والحكومة، ودحض الرواية الإسرائيلية عبر خطاب عقل ممنهج قائم على الحجة والبرهان.من جانبه، ثمن وزير التعليم العالي الفلسطيني الأسبق د. صبري صيدم، الدور الذي يقوم به الأردن، وتحركاته الدولية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني انتصارًا للقضية الفلسطينية واستنهاضًا للجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأشار صيدم إلى صلابة الموقف الأردني الشعبي والرسمي، والارتباط التاريخي بين الأردن وفلسطين الذي تعكسه المواقف الموحدة للشعبين الشقيقين، وأهمية الوحدة الوطنية لمواجهة محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.ودعا صيدم المجتمع الأكاديمي العربي، إلى ضرورة إنتاج المشاريع البحثية الرامية إلى إحباط المشروع الصهيوني في الاستيطان والتهجير، وإبراز الهوية الفلسطينية التي يحاول طمسها.بدوره، اقترح رئيس الجامعة الاردنية السابق د. اخليف الطراونة، جملة من المشاريع التي تسهم بتخفيف آثار العدوان على غزة من وجهة نظر أكاديمية، كإنشاء صندوق لدعم الطلبة الغزيين الدارسين في الجامعات الأردنية، ومعاملتهم معاملة الطلبة الأردنيين فيما يتعلق برسوم البرنامج العادي.ودعا الطراونة إلى استحداث كرسي علمي وبحثي للدراسات الفلسطينية لتوثيق السردية، الفلسطينية للأحداث، ولكل ما يقوم به الاحتلال، لمواجة الرواية الصهيونية الكاذبة.واكد على ضرورة مساعدة الجامعات الغزية، على تجاوز الفاقد التعليمي عبر التعليم الإلكتروني، أو عبر اللجوء للمساقات المكثفة، إلى جانب تشجيع الجامعات الأردنية، على تضمين موادها وخططها الدراسية موضوعاتٍ في تكنولوجيا الحروب والأمن السيبراني، وزيادة الوعي بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.من جهته تطرق نائب رئيس الوزراء الاسبق د. جواد العناني، إلى الجوانب القانونية في العدوان الصهيوني الغاشم على غزة واستهدافه للمرافق العلمية والجامعات، باعتبار ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني، الذي يجرم المساس بالحقوق المدنية.وقال إن استهداف الجامعات والمرافق العلمية مرفوض من الأساس، حتى وإن استهدفت بحجة استعمالها لأغراض عسكرية، فذاك لا يعفي الكيان من جرمه أمام المحكمة الدولية.ولفت العناني في مداخلته لضرورة تصدي الجامعات لهذا العدوان، عبر تسليح الطلبة بالعلم والمعرفة والقدرة على الريادة والابتكار، وإكسابهم المهارات المطلوبة في زمن الحرب، لينهضوا بالأوطان ويذودوا عنها بالعلم والتحضر.وقدم رئيس الجمعية الثقافية العلمية لأساتذة الجامعات د. عبد الرحمن شديفات إحصائية توضح حجم الدمار الكبير في قطاع التعليم في غزة، لافتا إلى أنه جرى تدمير 12 جامعة وكلية جامعية، واستشهد نحو 180 عضو هيئة تدريس ومعلم، كما استُشهد أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.وأكد شديفات أن الجمعية ستوظف كل إمكاناتها لدعم القطاع الأكاديمي في غزة للنهوض واستكمال رسالته التعليمية، على أن يصار إلى جمع كل المقترحات ودراستها والمضي قدما بها عبر القنوات الرسمية، لمساعدة المؤسسات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة لتجاوز هذه المحنة، ودعم صمودهم في وجه الكيان الصهيوني المحتل.