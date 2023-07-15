الخصاونة: أنجزنا على أكتاف الشباب الأردني الكثير خلال المئوية الأولى للدولة

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قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن منظومة التَّحديث السِّياسي تضمَّنت حوافز تشجيعيَّة للشَّباب والمرأة للمشاركة في العمل الحزبي باشتراط نسبة 20% لكلِّ منهما في تشكيل الأحزاب وضمان مواقع قياديَّة لهم فيها.جاء ذلك خلال لقاء حواري في جامعة مؤتة، اليوم السبت، ضمن مواصلة رئيس الوزراء سلسلة حواراته مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التّحديث: الشَّباب محور الاهتمام)، وهو اللِّقاء الحواري الثَّاني الذي يُقام في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك.وأكد الخصاونة أن الشباب هي الفئة التي يراهن عليها في إحداث التغيير.وأضاف أن الحكومة تضمن عدم تعرُّض أي شاب أو شابَّة للمضايقة بسبب انتظامهم في العمل الحزبي، ومدير المخابرات العامة تحدث عن دعم المنظومة الأمنية للعمل الحزبي بشكل واضح.وتابع الخصاونة: "الشَّباب هم "حجر الرَّحى" الأساس في إنجاح مسارات التَّحديث الثَّلاثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني".وأردف: "نراهن على الشَّباب لإحداث نقلة في التَّحديث بمساراته الثَّلاثة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات وصنع القرار الوطني".وقال رئيس الوزراء: "أنجزنا على أكتاف الشَّباب الأردني إنجازات كبيرة خلال المئويَّة الأولى للدَّولة الأردنيَّة في مختلف القطاعات مثل التَّعليم والصحَّة والبُنى التحتية وغيرها".