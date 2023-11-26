الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: أي تهجير قسري للفلسطينيين يعيدنا إلى حالة اللا سلام

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن أي نمط تهجير قسري للفلسطينيين باتجاه الأردن يشكل إعلان حرب علينا ويخرق اتفاقية السلام مع إسرائيل ويعيدنا إلى حالة اللا سلام.

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وأضاف الخصاونة عبر قناة المملكة، أن التحصين الذي تحظى به إسرائيل من بعض الدول يزول تدريجيا.

 

وحول اتفاقة الغاز قال الخصاونة: "هي اتفاقية بين شركات ولا نرى حتى الآن بوادر لانقطاع الغاز، مضيفا أن الأردن يستطلع مجموعة من البدائل في حال توقف تدفق الغاز للمملكة".

 

وأشار إلى أن الأردن ساند الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن الأردن وضع محددات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي "الغاشم" على قطاع غزة، وخصوصا في ظل وجود دعوات بتحرك سكان وأهل قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة باتجاه مصر.

 

وأكد الخصاونة أن جلالة الملك وجه بإرسال المستشفى الميداني إلى نابلس بسبب النقص في الخدمات الطبية التي تقدمها السلطة الفلسطينية بعد توجيهها الكثير من مخزونها الطبي إلى المعابر عند غزة.

 

وتابع، “الدم الأردني امتزج على الدوام بالدم الفلسطيني وإصابة 7 من مرتبات المستشفى الميداني الأردني في غزة تذكير بذلك، وأنه هناك إصرار سياسي على استمرار عمل المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة."

 

وقال إن جلالة الملك حذر في السنوات العشرة الماضية من أن إهمال الوصول إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في سياق يعالج كل قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن والحدود.

 

وحو المظاهرات، قال الخصاونة: “لم يصار إلى اعتقال أي شخص مارس حق التظاهر السلمي بسبب الأحداث في غزة”، موضحا أن من جرى اعتقالهم ولا يزالون معتقلين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 24 شخصا لأنهم اعتدوا على رجال الأمن العام أو خربوا ممتلكات أو حاولوا إنتاج تجمعات لا صلة لها بالتضامن مع غزة.

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