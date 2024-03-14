الخصاونة: الآداء الحكومي الاقتصادي خلال العامين الماضيين يسير وفق المخطَّط له

أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أن الآداء الحكومي الاقتصادي خلال العامين الماضيين يسير وفق المخطَّط له قبل الرُّبع الأخير من العام الماضي، مضيفا أن الحكومة تمكنت بسياسات حصيفة وغير شعبويَّة بالنَّأي بالإقتصاد عن آثار وتداعيات سلبيَّة أصابت العديد من الدُّول في المنطقة والعالم.



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وأضاف الخصاونة، خلال حديثه عبر برنامج نيران صديقة الذي يذاع عبر شاشة عمّان TV، مساء الأربعاء، أن الحكومة أنجزت البرامج التَّنفيذيَّة لمسارات التَّحديث، للمضيّ قُدُماً بثقة وثبات في برنامج التَّحديث الشَّامل سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً الذي يقوده جلالة الملك.

وأشار إلى أن الحكومة تسير نحو الأفضل ومتجهة على مسارٍ واثق بانتظام نحو واقع أفضل بكثير بعيداً عن الخطابات الشعبويَّة وزراعة الأوهام.

وقال الخصاونة، "مستمرُّون في إشاعة الإيجابيَّة، وهذا يقين غير مبني على الأوهام، ولدينا مستهدفات واقعية نسعى إلى تحقيقها ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك يعضده سموُّ وليِّ العهد."





وتحدث الخصاونة على بعض النقاط منها، مجلس النوَّاب، والأحزاب، والبطالة، وهيكلة التعرفة الكهربائية، والتلاعب بالأسعار.

وحول النوَّاب، أكد الخصاونة أن مجلس النواب أنجز منظومة من التَّشريعات غير المسبوقة كمَّاً ونوعاً في المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، وأنه يقدر هذه الرُّوح العالية والتَّعاون الإيجابي وفق مبدأ الفصل المرن بين السُّلطات.

أما الأحزاب، قال الخصاونة إن الدَّولة لا تتدخَّل في تشكيل الأحزاب، وهذه العمليَّة منوطة بالقانون وأسسها واضحة جدَّاً للجميع.

وعن البطالة، قال إن الحكومة وفرت 89 ألف فرصة عمل عام 2022، وكذلك 46 ألف فرصة خلال النِّصف الأول من عام 2023، مقارنة مع معدَّل 50 ألف فرصة عمل سنويَّاً استحدثت خلال الفترة ما بين 2010 - 2020، كان أقصاها 68 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن البطالة انخفضت خلال عام 2023 بنسبة 2.7%، حيث بلغت نسبتها 21.4% مقارنة مع 24.1% خلال عام 2021، و22.8% خلال عام 2022.

أما التعرفة الكهربائية، أكد أن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية والتي وفَّرت 50 مليون دينار، وُجِّهت في جلها لدعم تنافسيَّة القطاع الصِّناعي.

وحول التلاعب بالأسعار، قال رئيس الوزراء، "لن نسمح لفئة قليلة بالتَّلاعب بالأسعار سواء في شهر رمضان أو في أيِّ وقت، والقطاع الخاص يتصدَّى معنا بكلِّ مسؤوليَّة لمثل هذه الممارسات."

