الخصاونة: الإصلاح الأردني الأفضل بين الدول غير المصدرة للنفط

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عمان- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية تنظر إلى نموذج الإصلاح الأردني على أنه الأفضل بين الدول غير المصدرة للنفط، مشيرا إلى استحداث 89 ألف فرصة عمل في 2023.جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحَية الحوارية لمنتدى تواصل 2024 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حول "منعة الأردن: من الاستقرار إلى الانتعاش".وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة التي حاوره خلالها الزميل والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن الشباب والشابات الأردنيين هم العروة الأساسية والواعدة للوطن.وقال: "أحيي شباب وشابات الوطن المشاركين في هذا المنتدى الذي أصبح إطارا تواصليا جامعا يجمع خيرة الشباب في جلسات حوارية منتجة تفضي إلى إنتاج مسار واضح وآلية حوارية تسمح بتبادل الأفكار وتبني أفكار بناءة يعبر عنها الشباب الذي يشكل ثروة بشرية، وهو رصيدنا كما أشار إلى ذلك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في مقابلته المتميزة مع قناة العربية قبل أيام".ولفت الخصاونة إلى أنه ورغم أن لدينا شحّا في الموارد الطبيعية إلا أن لدينا ثروة بشرية حققت الكثير من الإنجازات، ما يحتم علينا تزويدهم بالوسائل والآليات التي تحافظ على هذه الثروة ورفع قدراتها وكفاءاتها.وقال مخاطبا الشباب: "لا تعيشوا في أي نمط من أنماط السلبية وتثبيط العزائم، بل اذهبوا إلى التَّفاؤل بالمستقبل الذي تشكلون عماده وروح المبادرة والإنجاز"، مؤكدا أنه لا يجوز لأي مسؤول تقديم صورة سوداوية أمام واقع تم خلاله صنع إنجازات تراكمية عبر مئوية الدولة الأولى ومساحات البناء والإنجاز خلال المئوية الثانية.ولفت إلى أن الكثيرين راهنوا على استمرارية هذا البلد، وبأنه ضعيف ولا يمتلك مقومات الديمومة والاستمرار، لكن هذا البلد وبفضل قيادته وعزم وتكاتف أبناء شعبه تعززت أركانه وبنيانه، بفضل قيادة هاشمية فذة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.وأشار الخصاونة إلى مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية والعزم على تحقيق مستهدفاته.ولفت إلى المستهدفات الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل الى 5.5 بالمائة، وتوفير مليون فرصة عمل مع نهاية عمر المشروع، وبشكل متلازم مع التحديث الإداري ليكون القطاع العام ممكنا وقادرا على تقديم الخدمات بشكل أفضل، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.وأكد أن المسار المرتبط بالإصلاح السياسي مهم للغاية، وستكون محطته الأولى المتمثلة بإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، مدخلا لمسيرة التحديث السياسي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وإيصالهم إلى مراكز التأثير في صنع القرار.ولفت إلى أن الحكومة، ومنذ بداية تشكيلها في السابع من تشرين الأول 2020، عملت على تحقيق التوازن المطلوب بين الضغوطات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا والمحافظة على أرواح وسلامة المواطنين، في إطار الاستمرار بسيرورة الحياة الطبيعية والحياة الاقتصادية.وأشار إلى أنه وخلال فترة جائحة كورونا حدث ولأول مرة منذ سنوات طويلة انكماش اقتصادي بمعدل نمو بالسالب وصل الى 1.6 بالمائة، لافتا إلى أن الحكومة عملت على برامج استدامة مع الضمان الاجتماعي للمحافظة على الكثير من فرص العمل ومنحى تصاعدي في استعادة تحقيق نسب نمو ايجابي ضمن سياسة مالية ونقدية حصيفة، ولم تلجأ إلى جيوب المواطن من خلال تجنب فرض ضرائب جديدة وعدم تحميل الناس مصاعب اقتصادية واجتماعية.وأكد أن الحكومة لجأت إلى إصلاح النظام الضريبي، من خلال آليات تحارب التهرب والتجنب الضريبي، والذي كان العنوان الأبرز لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن البرنامج الوطني للإصلاح الذي تم مع صندوق النقد الدولي أنجز بأيادٍ أردنية، وكان أساسه إصلاح النظام الضريبي والمحافظة على الطبقة الوسطى دون فرض ضرائب جديدة.كما أكد الخصاونة أن الهدف من البرنامج الذي صمم مرتين بسواعد أردنية كان إعادة الاستقرار للانطلاق الواثق نحو تحقيق الازدهار المتدرج، والذي لا يأتي بين ليلة وضحاها، وبعد عقد ممتد لم يتم خلاله تحقيق نسبة نمو أكثر من 2 بالمائة.ولفت الى انه، وعلى إثر الربيع العربي والآثار التضخمية للأزمة الأوكرانية الروسية، واستقبال نحو 3ر1 مليون لاجئ إضافين كان لا بد من التأسيس لحالة من الاستقرار الاقتصادي والمالي حتى لا تؤول الأوضاع الى ما انتهت إليه في العديد من دول الإقليم.وأكد أن الأردن، وبفضل سياسات مالية ونقدية حصيفة منضبطة للغاية، فإن الدينار الاردني قوي ومستقر، ولدينا الآن احتياطي قياسي من رصيد العملات الأجنبية وصل إلى 19 مليار دولار، لافتا إلى أن الاستقرار أساسي حتى لا يصبح التعافي أصعب بكثير ويحتاج إلى سنوات أكثر.ولفت إلى أننا بحاجة إلى نسبة نمو بين 5.5 إلى 6 بالمائة لتحدث أثرا أكبر على معدلات البطالة، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية تتوقع أن تنمو الاقتصادات العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة بواقع بين 3 إلى 5.3 بالمائة.وأكد أن اقتصادنا يتأثر بشكل جوهري بمحيطنا الإقليمي، لافتا إلى أننا كنا على وشك تحقيق نسبة نمو 2.8 بالمائة في الرُّبع الأخير من العام الماضي، إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وحقَّقنا نسبة 2.6 بالمائة، ونتوقع في ظل إعادة التقييم لمستهدفات النمو للعام المقبل تحقيق نسبة نمو حوالي 4. 2 بالمائة.وقال إن العديد من القطاعات مثل قطاع النقل محروم منذ أكثر من عقد ونصف من آفاق تصديرية للشمال بسبب ظروف سادت في الشقيقة سورية، والتي نسأل الله أن تتعافى من هذه الأوضاع لعودة القدرات التصديرية إليها ومنها إلى أوروبا، مثلما حرمنا في فترة من الفترات من السوق العراقي.ولفت إلى أن حركة السياحة مورد أساسي للخزينة، حيث إن الدخل السياحي في العامين 2022 و2023 وحتى الأشهر الأربعة الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على غزة بقيت أعلى من سنة الأساس عام 2019.وأكد أن نسبة النمو الحالية لا تحدث فرقا كبيرا في تخفيض معدلات البطالة، لكننا نسير بشكل واثق نحو نمو مستدام.ولفت إلى أن أرقام دائرة الإحصاءات العامة بشأن فرص العمل المستحدثة تشير إلى أنه تم خلال عام 2022 استحداث 89 ألفا و500 فرصة عمل، ونحو 46 ألفا و 500 فرصة عمل خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بحوالي 50 ألفا ينتجها الاقتصاد سنوياً بين الأعوام 2010 الى 2020، مشيرا إلى أن عام 2010 كان الأفضل من حيث إنتاج فرص العمل بواقع 63 ألف فرصة عمل، في حين كان عام 2018 الأقل إنتاجا بواقع 36 ألف فرصة عمل.وأشار إلى أن أرقام دائرة الإحصاءات العامة التي صدرت أخيرا تشير إلى أن نسبة البطالة انخفضت العام الماضي إلى 4. 21 بالمائة عما كانت عليه في 2021، حين بلغت 1. 24 بالمائة، مؤكدا أن هذا انخفاض واثق ومعتبر، سيما وأن القطاع العام بشقيه المدني والعسكري لا يستطيع توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل، ما يتطلب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تفخر بما حققته من إنجازات، والاستفادة من المكانة الرفيعة والاحترام العالي الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني على المستوى الدولي، والتي مكنتنا من الولوج إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية تعتبر أنموذجا للعديد من الدول غير المصدرة للنفط، لافتا بهذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية تنظر إلى نموذج الإصلاح الأردني على أنه الأفضل بين الدول غير المصدرة للنفط.ولفت إلى أن نسبة التضخم لدينا اليوم 6. 1 بالمائة، وهي من أقل نسب التضخم في العالم، وحققنا نسبة نمو وصلت إلى 5. 2 بالمائة، ونسير للوصول إلى نسبة نمو 3 بالمائة مع نهاية البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي.وأكد أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني ولأول مرة منذ 21 عاما، رفعت التصنيف الائتماني للأردن، فضلا عن أن وكالة ستاندرد آند بورز ومجموعة فيتش، قد ثبتت التصنيف الائتماني مع نظرة ايجابية للمستقبل، مشددا على أن هذا يعطي ثقة بالاقتصاد الأردني وثقة المستثمرين والمتداولين بسندات الخزينة الأردنية.ولفت إلى ضرورة العمل على تثبيت هذا التصنيف ورفعه رغم قوى الشد العكسي، ورغم الظروف الخارجية التي يشهدها محيطنا، والتي خفضت التصنيفات الائتمانية لغالبية دول الإقليم.وأكد أننا نجري عملية إصلاح شامل للمنظومة التعليمية وتوجيه شبابنا نحو التعليم المهني والتقني، المحدد باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإجراء مراجعة للتخصصات الراكدة والاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتخصصات جديدة أخرى.ولفت بهذا الصدد إلى أن مؤسسة ولي العهد ومكتب سمو ولي العهد يعملان على فتح آفاق توظيفية للشباب الأردني المؤهل في المسار المهني والتقني في دول أجنبية ضمن شراكات تقوم بها جامعة الحسين التقنية ومؤسسة ولي العهد.وأكد الخصاونة على العلاقة الممتازة بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية، وقال: "أحيي القطاع الخاص بجميع تصنيفاته الصناعي والتجاري والسياحي والخدمي الذي عبر عن روح وطنية في أزمات عاصرتها هذه الحكومة بدءا من جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية الروسية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.وأضاف أن القطاع الخاص تعامل مع الدولة في إطار من الشراكة وروح المسؤولية الوطنية لتجاوز التحديات واستيعاب الآثار التضخمية، وقدم أفكارا متميزة في إطار فهم دقيق للقيود المالية المفروضة على الدولة وعدم قدرتها على ضخ أموال بسبب ارتباطات للحفاظ على عجز الموازنة وبشكل يؤدي إلى تخفيض الدين العام إلى نسبة 80 بالمائة بعد سنتين، والمحافظة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.واختتم رئيس الوزراء حديثه بتقديم الشكر لمؤسسة ولي العهد على التأسيس لمنصة نشهد نسختها الثانية اليوم، وتؤدي الى تفاعل حقيقي وشفاف مع الشريحة الأبرز والأهم في مجتمعنا وهي فئة الشباب الذين يشكلون الثروة الحقيقية لوطننا، مضيفا: "الوطن ومستقبله بين يديكم، واستمروا بهذه الروح الإيجابية التي عبر عنها سمو ولي العهد في مقابلته مع قناة العربية، وابقوا دائما مؤمنين بهذا الوطن وقدراته، والذي تشكلون أنتم شبابا وشابات أهم ثرواته".-(بترا)